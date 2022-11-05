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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۳۸

هویت ملی ایران در«ایرانبانان» رادیو نمایش

هویت ملی ایران در«ایرانبانان» رادیو نمایش

مدیر گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش از اهمیت هویت ملی ایران در برنامه «ایرانبانان» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، رضا گل سوسن مدیر گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش گفت: دربرنامه «ایرانبانان»، هویت ملی ایران و افراد مشهوری که در تاریخ این سرزمین نقش مهمی را ایفا کرده اند به مخاطبان معرفی می شوند.

وی افزود: نویسنده برنامه فاطمه حاتمی، تحقیقات گسترده ای از منابع مختلف انجام داده است، همچنین از تجربه کارشناسان متبحری بهره گرفتیم تا مستندات جمع آوری شده کاملا حقیقی و به دور از تحریف باشد.

مدیر گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش ادامه داد: در «ایرانبانان» از کوروش و داریوش هخامنشی تا بیهقی و فارابی و بسیاری دیگر از افراد تأثیرگذار قرون گذشته و عصر حاضر خواهیم گفت.

گل سوسن در پایان گفت: تهیه کنندگی این برنامه را ریحانه یزدان دوست برعهده دارد که از تهیه کنندگان باسابقه فرهنگی است و ساخت برنامه های موفقی را در کارنامه خود دارد.

گفتنی است؛ مجموعه «ایرانبانان» به تهیه کنندگی ریحانه یزدان دوست، گویندگی و نویسندگی فاطمه حاتمی، پنج شنبه ها ساعت ۲۱ از شبکه رادیویی نمایش پخش می شود.

کد مطلب 5624819

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