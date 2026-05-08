مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت فرهنگ اهدای خون در جامعه، اظهار کرد: اهدای خون یکی از ارزشمندترین جلوه‌های ایثار، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است که می‌تواند جان بیماران بسیاری را نجات دهد و امید را به خانواده‌های آنان بازگرداند.

وی افزود: مردم استان کرمانشاه همواره در عرصه‌های مختلف انسانی و اجتماعی پیشگام بوده‌اند و شهرستان پاوه نیز به عنوان یکی از مناطق شاخص در حوزه مشارکت‌های مردمی، همواره نقش مؤثری در تأمین خون مورد نیاز بیماران ایفا کرده است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با قدردانی از روحیه نوع‌دوستی مردم پاوه، تصریح کرد: هر قطره خون اهدایی، فرصتی دوباره برای زندگی بیماران نیازمند به شمار می‌رود و این اقدام خداپسندانه، جلوه‌ای ماندگار از انسانیت و همیاری را در جامعه به نمایش می‌گذارد.

میرزاده ادامه داد: در راستای تأمین ذخایر خونی استان و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات انتقال خون، تیم سیار خون‌گیری اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در شهرستان پاوه مستقر خواهد شد تا از حضور داوطلبان اهدای خون بهره‌مند شود.

وی درباره جزئیات این برنامه گفت: عملیات خون‌گیری در محل اورژانس قدیم بیمارستان قدس پاوه انجام می‌شود و ساعت پذیرش داوطلبان از ۸:۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر خواهد بود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: همراه داشتن کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر برای تمامی مراجعه‌کنندگان الزامی است و داوطلبان می‌توانند با حضور در این برنامه، در نجات جان بیماران و نیازمندان سهیم شوند.

میرزاده در پایان با دعوت از مردم شریف و غیور شهرستان پاوه برای مشارکت گسترده در این اقدام انسانی، گفت: امیدواریم با حضور پرشور مردم نوع‌دوست پاوه، شاهد تقویت ذخایر خونی استان و تداوم جریان زندگی در رگ‌های بیماران نیازمند باشیم.