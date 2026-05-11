مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت هفته هلال احمر و روز جهانی صلیب سرخ اظهار کرد: با دعوت جمعیت هلال‌احمر شهرستان هرسین و به منظور تسهیل در امر اهدای خون برای شهروندان این منطقه، واحد سیار انتقال خون استان در این شهرستان حضور می‌یابد.

وی اهدای خون را والاترین جلوه سخاوت و نوعدوستی برشمرد و افزود: هر قطره خونی که توسط مردم شریف اهدا می‌شود، همچون چشمه‌ای از امید در رگ‌های بیماران جاری شده و شکوه انسانیت و فداکاری مردم این دیار سرافراز را بار دیگر به تصویر می‌کشد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در رابطه با زمان‌بندی این فراخوان بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تیم خون‌گیری این اداره کل روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در شهرستان هرسین مستقر خواهد شد تا از همت والای داوطلبان عزیز بهره‌مند شود.

میرزاده با اشاره به مکان و ساعت فعالیت این تیم تصریح کرد: کارکنان این اداره کل از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ قبل از ظهر در محل بیمارستان شهدای شهرستان هرسین آماده پذیرش و ارائه خدمات به مراجعین و اهداکنندگان محترم خواهند بود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط اداری خاطرنشان کرد: داوطلبان عزیز توجه داشته باشند که همراه داشتن کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر برای انجام فرآیند اهدای خون الزامی است و امیدواریم با حضور سبز مردم نجیب هرسین، یاری‌گر بیماران نیازمند باشیم.