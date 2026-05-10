مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نیاز مستمر مراکز درمانی به فرآورده‌های خونی اظهار کرد: با هدف تأمین ذخایر خونی و پاسخگویی به نیاز بیماران، تیم سیار انتقال خون در شهرستان روانسر مستقر خواهد شد.

وی افزود: این برنامه در روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۲ در محل ساختمان هلال احمر روانسر اجرا می‌شود و همشهریان می‌توانند با حضور در این مکان در امر اهدای خون مشارکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در این طرح گفت: تأمین خون سالم و کافی نقش مهمی در نجات جان بیماران، مصدومان حوادث و بیماران نیازمند به جراحی‌های تخصصی دارد.

میرزاده تصریح کرد: همراه داشتن کارت شناسایی معتبر برای اهداکنندگان الزامی است و شهروندان پیش از مراجعه، نکات عمومی مرتبط با سلامت و شرایط اهدای خون را مدنظر قرار دهند.

وی در پایان از مردم نوع‌دوست روانسر خواست با حضور در این برنامه و اهدای خون، یاری‌گر بیماران نیازمند باشند و در تقویت ذخایر خونی استان نقش‌آفرینی کنند.