به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدنبی موسویفرد در آیین سیاسی ـ عبادی نماز جمعه اهواز ضمن تسلیت فرا رسیدن اربعین رهبر شهید بیان کرد: این شهادت داغی بر دلها گذاشت و تنها چیزی که دلها را آرام میکند، ظهور امام عصر (عج) است.
وی با اشاره به روحیه جهاد و شهادتطلبی افزود: پس از پذیرش قطعنامه در دوران هشت سال دفاع مقدس از سوی ایران، رزمندگان ما به دلیل عقب ماندن از قافله شهادت اشک میریختند و امروز نیز مردم ما سر از پا نمیشناسند و همچنان پا به رکاب هستند.
امام جمعه اهواز گفت: ملت قهرمان ایران اسلامی این آزمون سخت را بهخوبی پشت سر گذاشتند. قطعا امت اسلامی از توقف جنگ نگران و ناراحت هستند و این موضوع ریشه در ایمان مردم ایران دارد.
وی با بیان اینکه دغدغه امروز مردم همان دغدغه مسئولان و مقام معظم رهبری است، افزود: تمام جنگهای عالم دارای عرصه میدان و عرصه سیاست هستند و پیروزیهای میدان در عرصه سیاست به اقتدار و دستاورد تبدیل میشود که ایران اسلامی این مسیر را بهخوبی طی کرد.
حجتالاسلام والمسلمین موسویفرد گفت: این مذاکرات به اذن مقام معظم رهبری در امتداد جنگ و با ابزار دیپلماسی است. دشمن ممکن است در میدان نبرد به دستاوردی نرسیده باشد اما پشت میز مذاکره به دنبال آن است؛ در حالی که این آرزو را به گور خواهد برد.
وی افزود: توقف دو هفتهای جنگ، مهلتی برای انجام خواستههای ایران است، نه پایان جنگ؛ لذا نیروهای مسلح ما آماده پاسخ قاطع به هر گونه شیطنت آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند.
نماینده ولیفقیه در خوزستان گفت: شروط ۱۰گانهای که به آنها تحمیل کردیم، نه تنها دستاورد بلکه خونبهای ملت ایران اسلامی است و ضمانت اجرایی آن، قدرت موشکی ایران، اقتدار تثبیتشده در تنگه هرمز و حضور پرقدرت مردم در صحنه است.
وی بیان کرد: منطق ملت ایران در این دو هفته، منطق قرآن است اما اگر دشمن طمع کرد و دوباره به میدان آمد، رزمندگان ما آمادهاند تا رژیم صهیونیستی را به حول و قوه الهی برای همیشه از صفحه روزگار محو کنند.
حجتالاسلام والمسلمین موسویفرد گفت: اصلیترین رمز پیروزی ایران اسلامی، وحدت و یکپارچگی است و همچنان باید گوشمان به فرمایشات رهبری باشد.
وی افزود: قطعا هرگونه تفرقهافکنی در قبال این تصمیم (توافق ۱۰ بندی) کمک به دشمن است و باید بدانیم پیروزی نهایی در گرو دو اقدام اساسی است: استمرار و حضور میدانی مردم و حمایت از رزمندگان و رهبری تا زمانی که دشمن را برای همیشه پشیمان نکرده و رژیم صهیونیستی را نابود نکنیم، هرگز این پرچم و سلاح را زمین نخواهیم گذاشت.
حجتالاسلام والمسلمین موسویفرد افزود: خوشبختانه لشکر جانفدای ایران از مرز ۱۷ میلیون نفر گذشته است اما مردم همچنان باید ثبتنام رسمی داشته باشند. در هفتههای اخیر نیز مردم عراق نشان دادند که در همه عرصهها دوشادوش ایران اسلامی هستند و باید از آنها قدردانی کنیم.
نظر شما