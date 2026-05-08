۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

هشدار عراقچی نسبت به ماجراجویی جدید آمریکا

وزیر امور خارجه کشورمان با هشدار به ماجراجویی جدید آمریکا گفت: آمادگی ما برای دفاع از مردم‌ خود ۱۰۰۰ درصد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در پیامی در واکنش به ماجراجویی جدید آمریکا نوشت: هر زمان که یک راه‌حل دیپلماتیک روی میز قرار می گیرد، ایالات متحده به‌ یک ماجراجویی نظامی بی‌خردانه رو می‌آورد. آیا این صرفاً یک تاکتیک کور برای اعمال فشار است؟ یا فریب‌کاریِ یک خرابکار است که بار دیگر می‌خواهد رئیس‌جمهور آمریکا را به باتلاقی تازه بکشاند؟

وی گفت: علت هرچه باشد، نتیجه همیشه یکی است: ایرانیان هرگز در برابر فشار سر خم نمی‌کنند، ولی این دیپلماسی است که همواره قربانی می‌شود.

وزیر خارجه افزود: همچنین باید گفت، سازمان سیا اشتباه می‌کند. ذخایر موشکی و ظرفیت پرتابگرهای ما نسبت به ۹ اسفند در سطح ۷۵ درصد نیست؛ رقم صحیح ۱۲۰ درصد است و اما آمادگی ما برای دفاع از مردم‌ خود: ۱۰۰۰ درصد!

نفیسه عبدالهی

    • احمد IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      0 1
      پاسخ
      اقدامات آمریکاهمه ازجهت استیصال ودرماندگی ست وایران هم قطعاپاسخ کوبنده خودراخواه داد.ترامپ اکنون مانندگربه ای ست که درتنگنا افتاده ومدام به هرطرف بی هدف چنگ می اندازد.بقول چارلی چاپلین هرچیزی آخرش خوب میشه،اگه نشدیعنی هنوزبه آخرش نرسیدیم!

