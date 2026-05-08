به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سناتور محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان از همتای سنگاپوری خود خواست، فرایند بازگشت امن ۱۱ ملوان پاکستانی و ۲۰ ملوان ایرانی که پس از توقیف کشتی‌های آنان توسط آمریکا در نزدیکی سواحل سنگاپور به سر می برند را تسهیل نماید.

وزیر امور خارجه پاکستان با اشاره به گفتگوی تلفنی با همتایان ایرانی و سنگاپوری خود گفت: از سنگاپور می خواهیم بازگشت ایمن ملوانان ایرانی و پاکستانی را تسهیل نماید.

وی افزود: من با آقای عراقچی نیز صحبت کردم و ما همچنان در این زمینه هماهنگی نزدیکی داریم.

اسحاق دار تاکید کرد: پاکستان همچنین آماده است تا بازگشت ایمن اتباع ایرانی به کشورشان از طریق پاکستان را تسهیل کند.

وی گفت: پاکستان، از طریق کانال‌های مربوطه از نزدیک با ایالات متحده و دیگران هماهنگی می‌کند تا ایمنی، رفاه و بازگشت هرچه سریعتر اتباع خود را تضمین کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان هفته گذشته گفت که این‌ کشور ۲۲ خدمه کشتی ایرانی توسکا را از آمریکا تحویل گرفته و انتقال آنان به ایران را تسهیل می کند.

وی این اقدام آمریکا را در چارچوب تلاش ها برای اعتماد سازی دانست و گفت، ما از آن استقبال می کنیم.