به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، یوسف مقدمی، با تأکید بر ضرورت صیانت از چهره شهر و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر گفت: در کنار اقدامات مستمر و شبانه‌روزی گشت‌های فوریت‌های اجتماعی (حامی شهر) که به‌صورت ۲۴ ساعته در سطح شهر فعال هستند، طرح پایش زیر پل‌های سواره‌رو در معابر بزرگراهی و اصلی مناطق ۲۲‌گانه نیز به اجرا درآمده است تا افراد آسیب‌دیده اجتماعی و بی‌سرپناه مستقر در این نقاط شناسایی و مورد ساماندهی قرار بگیرند.

وی افزود: این فضاها به‌دلیل شرایط خاص کالبدی، گاهی به نقاطی برای استقرار افراد آسیب‌دیده اجتماعی تبدیل می‌شوند؛ لذا تیم‌های فوریت اجتماعی با حضور میدانی در این نقاط، اقدام به جذب و انتقال این افراد به مراکز حمایتی و مددسراها می‌کنند تا ضمن دریافت خدمات بهداشتی، اسکان و مددکاری، از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی در حاشیه بزرگراه‌ها جلوگیری شود.

مقدمی خاطرنشان کرد: این طرح با هدف ارتقای امنیت روانی شهروندان و کاهش آسیب‌های اجتماعی تا پاکسازی و ساماندهی کامل این نقاط به‌صورت روزانه و برنامه‌ریزی‌شده ادامه خواهد داشت.