اسکان رایگان همراه بیماران در اقامتگاه های شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف مقدمی، با اشاره به چالش اسکان افرادی که از شهرستان برای پیگیری امور درمانی به تهران مراجعه میکنند، اظهار کرد: همراهان بیمارانی که محلی برای اقامت ندارند، تنها با مراجعه به واحد مددکاری بیمارستان و اعلام نیاز خود، میتوانند به شکل کاملاً رایگان تا زمان ترخیص بیمارانشان در همراه سراهای شهرداری اسکان یابند؛ لذا هیچ نیازی به استقرار و چادر زدن در حاشیه خیابانها و اطراف بیمارستانها وجود ندارد.
وی افزود: پایش وضعیت اطراف مراکز درمانی به صورت مستمر توسط گشتهای فوریتهای خدمات اجتماعی انجام میشود، اما طی روزهای اخیر، این نظارت و ساماندهی به شکلی ویژه و با توان مضاعف در دستور کار قرار گرفته است.
مقدمی در خصوص جزئیات اجرای این طرح خاطرنشان کرد: در حال حاضر طرح ساماندهی در اطراف بیمارستان های شریعتی، مرکز قلب و امام خمینی (ره) با موفقیت اجرا شده است. در مرحله بعدی، محدوده بیمارستانهای مفید، میلاد و امام حسین (ع) تحت پوشش قرار میگیرند و طبق زمانبندی مشخص، این طرح در مجاورت تمامی مراکز درمانی پر مراجعه تهران اجرا خواهد شد.
بر اساس گزارش سایت شهر، معاون حمایتهای اجتماعی سازمان رفاه در پایان از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده چادر اسکان همراهان بیماران در فضای سبز و پیادهروهای اطراف بیمارستان ها، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ پلاس اطلاعرسانی کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن، گشتهای فوریتهای خدمات اجتماعی نسبت به ساماندهی و پذیرش این افراد در همراه سراها اقدام کنند.
