به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه‌های نمازجمعه بندر دیّر با قدردانی از حضور گسترده مردم طی حدود ۷۰ شب در حمایت از نظام و رهبری در خیابان‌ها، اظهار کرد: معیار حمایت و قضاوت، پایبندی به اسلام و انقلاب است نه عناوینی چون اصولگرا و اصلاح‌طلب.

امام جمعه دیّر افزود: ما نه با عنوان اصلاح طلبی مشکلی داریم و نه برای اصول گرایی قداست قائل هستیم؛ ملاک، انقلابی‌بودن و التزام عملی به اسلام است و هر جا این دو ویژگی وجود داشته باشد، مورد حمایت ماست.

حسینی تاکید کرد: فریب عناوین و اسامی را نمی‌خوریم و هر فرد یا جریانی که به اسلام و انقلاب پایبند باشد، مورد تحسین ماست. اگر نقدی به عملکرد فرد یا جریانی مطرح می‌شود، به معنای نفی همه افرادی که آن عنوان را دارند نیست.

وی با اشاره به انتشار یادداشت اخیر فردی در روزنامه اعتماد، که وابسته به رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت است، اظهار کرد: در این مطلب، حضور مردمی در خیابان‌ها، اقلیت رانتی توصیف شده که توهینی آشکار به مردم است.

وی افزود: اگر رانت و امتیازی وجود داشته، باید دید چه کسانی از آن بهره‌مند شده‌اند. شما که از ابتدای انقلاب مخالف جدی نظام بوده‌اید و با وجود این، کسی با شما برخورد نکرده است؛ اکنون چگونه به ملت فداکار بی‌احترامی می‌کنید؟

امام جمعه دیر گفت: اخیرا فردی در سخنانی حمله آمریکا به مدرسه میناب و مراکز درمانی و دانشگاه‌ها را دارای دلیل دانسته است. اگر چنین تفکری در واقعه کربلا حضور داشت، شاید شهادت علی‌اصغر(ع) را نیز توجیه می‌کرد و می‌گفت کشتن طفل شش‌ماهه لابد دلیلی داشته است.

وی با تأکید بر این‌که تهدید اصلی از سوی افرادی است که در داخل کشور و در رسانه‌های داخلی سخن می‌گویند، افزود: خطر رسانه‌های بیگانه در برابر این افراد ناچیز است. این افراد به ساختار نظام نزدیک‌اند و از پشت خنجر می‌زنند و هرگاه نقدی مطرح می‌شود، بلافاصله آن را حمل بر وحدت‌ستیزی می‌کنند.

وی افزود: وحدت به معنای چشم‌پوشی از نقد نیست و نباید هر انتقادی را به حساب وحدت‌شکنی گذاشت.

امام جمعه دیر با بیان اینکه نباید تخلفات شرعی در جامعه عادی‌سازی شود، تصریح کرد: برخی رفتارها از جمله کشف حجاب خلاف شرع است و نباید به بهانه‌های مختلف مورد توجیه قرار گیرد.

حسینی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید تنگسیری، سرلشکر پاسدار بهنام رضایی، معاون اطلاعات نیروی دریایی سپاه، و بسیجی شهید حامد دهقانی در چهلمین روز شهادتشان، از مقام والای این شهدا تجلیل کرد.

وی ادامه داد: با وجود اینکه بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان از شکست آمریکا در رسیدن به اهداف خود از جمله تجزیه و نابودی توان موشکی و هسته ای ایران در جنگ اخیر سخن می‌گویند که نمونه‌هایی از این شکست‌ها را اخیرا دیدیم؛ از جمله عدم دستیابی به اورانیوم در اصفهان و نیز عملیاتی که شب ۱۶ دی‌ماه با عنوان آزادی تنگه هرمز ترتیب دادند.

حسینی گفت: در این عملیات نظامی آمریکا با ایجاد چتر پدافندی گسترده و به‌کارگیری حدود ۱۰۰ هواپیما و ورود چندین شناور رزمی از دریای عمان اقدام کرد، اما با مقاومت و دلاورمردی نیروهای نظامی ایران و عملیات مشترک سپاه و ارتش، این عملیات با شکست مواجه شد و چهار شناور آمریکایی از کار افتاد و دو شناور دیگر مجبور به عقب‌نشینی شدند.

وی افزود: ترامپ پس از ۴۸ ساعت دستور توقف پروژه آزادی را صادر کرد، اما همانند گذشته به دروغ ادعا کرد که پاکستان درخواست توقف عملیات را داشته است،‌در حالی که آنان نتوانستند به اهداف خود برسند و شکست خوردند.

خطیب نمازجمعه دیّر ادامه داد: شب گذشته نیز این متجاوزان و راهزنان دریایی به دو کشتی ایران حمله کردند که در پی آن، نیروی دریایی کشور در اقدامی متقابل به شناورهای آمریکایی حمله کرده و خسارات قابل توجهی به آنها وارد کرد.

وی با اشاره به همکاری برخی کشورهای مرتجع منطقه با آمریکا گفت: در این میان برخی کشورهای مرتجع منطقه که با آمریکایی‌ها همکاری داشتند و مناطق غیرنظامی ما را هدف قرار دادند، پیش از این گوشمالی داده شده است، اما لازم است برخورد جدی‌تری با آنها صورت گیرد.

وی در پایان با اشاره به تهدیدهای مطرح‌شده از سوی یکی از شیوخ منطقه اظهار کرد: این تهدیدها قابل اعتنا نیست و مصداق این بیت شعر است که ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگاه توست؛ عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری.

ضرورت پرداخت زکات به‌عنوان یکی از واجبات

حسینی با اشاره به فصل برداشت گندم در استان، بر ضرورت پرداخت زکات به‌عنوان یکی از واجبات مهم دین اسلام تأکید کرد و اظهار داشت: زکات از ارکان اساسی دین است و در روایات آمده است که نماز بدون پرداخت زکات مورد قبول واقع نمی‌شود.

وی با بیان آثار و برکات پرداخت زکات تصریح کرد: زکات زمینه‌ساز نزول رحمت الهی، آمرزش گناهان، افزایش روزی و برکت در اموال است و زکات‌دهنده از محبوب‌ترین افراد نزد خداوند به شمار می‌آید. همچنین پرداخت زکات روحیه بخل را از بین می‌برد و موجب پاکی مال می‌شود.

حسینی در ادامه به پیامدهای عدم پرداخت زکات اشاره کرد و گفت: نپرداختن زکات نوعی خیانت به فرمان الهی محسوب می‌شود و موجب محرومیت از رحمت الهی، کاهش برکت زمین و عدم قبولی نماز خواهد شد.

وی با تأکید بر آثار اجتماعی این فریضه الهی افزود: پرداخت زکات به تقویت روحیه برادری، همبستگی اجتماعی و استحکام بنیان‌های دینی جامعه کمک می‌کند.

امام جمعه دیر خاطرنشان کرد: زکات در امور مختلفی همچون کمک به نیازمندان، اجرای طرح‌های عام‌المنفعه، آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و کمک به بدهکاران هزینه می‌شود.

وی از کشاورزان خواست با توجه به فصل برداشت محصولات، نسبت به پرداخت زکات اقدام کنند و زکات خود را در اختیار شورای زکات شهرستان و کمیته امداد قرار دهند تا این وجوه در مسیر خدمات عمومی و کمک به نیازمندان هزینه شود.