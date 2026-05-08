۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۷

تأیید هدف قرار گرفتن یک نفتکش با خدمه چینی در تنگه هرمز

سخنگوی وزارت خارجه چین با بیان اینکه کشورش به دنبال ایفای نقش بزرگتری در بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه خاورمیانه است، حضور خدمه چینی در یک نفتکش هدف قرار گرفته در تنگه هرمز را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت امور خارجه چین تأیید کرد که یک نفتکش که در تنگه هرمز با پرچم جزایر مارشال، هدف قرار گرفته است، خدمه چینی داشته ولی موردی از مصدومیت گزارش نشده است.

«لین جیان» در ادامه سخنانش نشست خبری در پکن افزود: ما به دنبال ایفای نقش بزرگتری در بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه خاورمیانه هستیم و از همکاری امنیتی و از سرگیری مذاکرات صلح حمایت می‌کنیم.

این مقام ارشد چینی تصریح کرد: تنگه هرمز آبراهی برای کشتیرانی بین‌المللی است و از توقیف تعدادی کشتی در این منطقه نگرانیم و از همه طرف‌ها می‌خواهیم بازگشت تردد طبیعی را در آن تضمین کنند. ما خواستار حفاظت از امنیت کشتی‌ها و خدمه و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین همچنین گفت: درباره شرایط کشتی‌های سرگردان در تنگه هرمز نگرانی عمیق داریم. از سرگیری کشتیرانی بدون مانع در تنگه هرمز به نفع کشورهای منطقه و جامعه جهانی است.

