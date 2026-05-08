فرماندار دیلم: خدمت به بشریت سرلوحه کار نیروهای هلال احمر است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی جمعه شب با حضور در جمع داوطلبان و پرسنل جمعیت هلال احمر به مناشبت روز جهانی صلیب سرخ و آغاز هفته هلال احمر، ضمن تقدیر از خدمات این نهاد، بر ترویج فرهنگ انسان‌دوستی در جامعه تأکید کرد.

فرماندار دیلم با اشاره به فرارسیدن هشتم ماه مه، روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر، آن را نماد همدلی و فداکاری انسان‌های بی‌ادعایی دانست که بدون هیچ چشمداشتی ،خدمت به بشریت را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند.

وی گفت: بر خود لازم می‌دانم از تلاش‌های ارزشمند داوطلبان، امدادگران و کارکنان جمعیت هلال احمر شهرستان دیلم که همواره در صحنه‌های سخت و بحرانی یاری‌گر مردم بوده‌اند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.

کاظمی با ستایش نقش بی‌بدیل این نیروهای داوطلب در حوادث طبیعی و امدادرسانی‌ها، ابراز امیدواری کرد که خانواده بزرگ هلال احمر با تکیه بر سرمایه معنوی خود، در مسیر تحقق اهداف بشردوستانه موفق و مؤید باشند.

عالی‌ترین مقام دولت در شهرستان دیلم همچنین در پایان، از درگاه خداوند متعال برای تمامی تلاشگران این عرصه، سلامتی، عزت و توفیق خدمت به مردم ایران اسلامی را مسئلت کرد.

در این برنامه که با استقبال پرشور داوطلبان هلال احمر همراه بود، فرماندار دیلم دقایقی را به گفت‌وگوی صمیمی با اعضای جوان، امدادگران و نجاتگران پرداخت و از نزدیک در جریان فعالیت‌های شبانه‌روزی آنان قرار گرفت.