رشد ۱۷۰ درصدی تجهیزات و افزایش نیروهای امدادی به ۲ هزار نفر در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی، صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با قدردانی از حضور مستمر مردم و تلاش امدادگران، مربیان و داوطلبان، اظهار کرد: مهمترین سرمایه هلالاحمر، نیروی انسانی متعهد و داوطلبانی هستند که با انگیزه و روحیه جهادی در میدان حضور دارند و این سرمایه اجتماعی با هیچ شاخص مادی قابل سنجش نیست.
وی با بیان اینکه رویکرد اصلی این مجموعه در ماههای اخیر، ارتقای زیرساختهای مأموریتی بوده است، افزود: با تقویت بخش عملیات، تلاش کردیم سرعت و کیفیت پاسخگویی به حوادث را به بالاترین سطح ممکن برسانیم و اعتماد عمومی مردم را حفظ کنیم.
سلیمی از اجرای گسترده طرحهای آموزشی خبر داد و گفت: در حوزه آموزشهای همگانی و مقابله با مخاطرات، طرح آموزش ۵۰ هزار نفره در دستور کار قرار گرفت که تاکنون بیش از ۳۴ هزار نفر از اقشار مختلف آموزش دیدهاند و این روند تا تحقق کامل هدف ادامه دارد.
مدیرعامل هلالاحمر گلستان با اشاره به رویکرد محلهمحور در مدیریت بحران گفت: با استفاده از ظرفیت داوطلبان و خیرین، برنامه توانمندسازی محلات دنبال شده و اقدامات پیشگیرانه به عنوان اولویت اصلی در دستور کار قرار گرفته است.
وی از افزایش قابل توجه سطح آمادگی لجستیکی خبر داد و گفت: در شش ماه گذشته، سطح آمادگی انبارهای امدادی به طور چشمگیری افزایش یافته و در برخی اقلام شاهد رشد تا ۱۷۰ درصد بودهایم. همچنین ۱۶ دستگاه خودروی عملیاتی و ۶ دستگاه آمبولانس به ناوگان امدادی استان اضافه شده است.
سلیمی با اشاره به توسعه نیروهای عملیاتی افزود: تعداد نیروهای تیمهای واکنش سریع از حدود ۱۲۰ نفر به دو هزار نفر افزایش یافته و این نیروها در قالب تیمهای آماده در سراسر استان سازماندهی شدهاند.
وی همچنین از شناسایی ۳۲۱ مکان برای اسکان اضطراری خبر داد و گفت: برنامهریزیهای لازم برای مواجهه با شرایط بحرانی انجام شده و در تمامی شعب، برنامههای عملیاتی تدوین شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گلستان با اشاره به اعزام نیروهای امدادی به مأموریتهای بروناستانی اظهار کرد: در جریان مأموریتهای اخیر، چهار تیم عملیاتی شامل حدود ۱۱۰ نیروی امدادی به مناطق مورد نیاز اعزام شدند و خدمات لازم را ارائه کردند.
سلیمی در ادامه به افزایش اعضای داوطلب اشاره کرد و گفت: تعداد اعضای هلالاحمر استان با رشد قابل توجهی به بیش از ۶۴ هزار نفر رسیده و پس از پالایش اطلاعات، آمار دقیق و بهروز از نیروهای فعال در دسترس است.
وی با تأکید بر اهمیت نقش جوانان افزود: هدف ما جذب، آموزش و توانمندسازی جوانان و تبدیل آنان به امدادگران کارآمد است تا در زمان وقوع حوادث بتوانند در کنار سایر نیروها به مردم خدمترسانی کنند.
مدیرعامل هلالاحمر گلستان همچنین به عملکرد این مجموعه در حوزه حوادث اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بیش از ۱۴ هزار عملیات امدادی در استان انجام شده که از این تعداد، سهم قابل توجهی مربوط به حوادث ترافیکی بوده و گلستان در این حوزه رتبه دوم کشور را دارد.
وی با اشاره به افزایش مشارکتهای مردمی خاطرنشان کرد: استقبال گسترده مردم برای حضور در مأموریتهای امدادی، نشاندهنده اعتماد بالا به هلالاحمر است و این سرمایه ارزشمند، مسیر خدمترسانی را هموارتر میکند.
