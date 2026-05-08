تامین ۳۶۰ هزار نسخه دارویی در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شانه ساز گفت: جمعیت هلال احمر خدمات خود را بیطرفانه و بدون توجه به نژاد، رنگ، ملیت و مذهب به هموطنان ارائه میکند و همواره بر اصول انساندوستانه نهضت جهانی صلیب سرخ و هلال احمر پایبند بوده است.
وی با اشاره به نقش سازمان امداد و نجات در حوادث و بحرانهای اخیر، افزود: در جریان جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، امدادگران و داوطلبان هلال احمر حضوری مؤثر و فداکارانه داشتند و پس از این حوادث نیز توان امدادی، تجهیزات و آموزشهای تخصصی جمعیت هلال احمر به شکل قابل توجهی تقویت شد.
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر ادامه داد: در حوزه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی حیاتی، به ویژه در شرایط تحریمهای ظالمانه، هلال احمر نقش مهمی ایفا کرده است؛ بهگونهای که در دوران همهگیری کرونا حدود ۱۲۰ میلیون دُز واکسن کرونا توسط سازمان تدارکات پزشکی تأمین شد.
شانهساز با اشاره به مشکلات ناشی از تحریمها تصریح کرد: با وجود محدودیتهای بانکی و موانع واردات تجهیزات تولید واکسن، هلال احمر با همکاری صلیب سرخ چین، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو توانست بخش مهمی از نیاز کشور را تأمین کند.
وی همچنین به فعالیت ۳۷ داروخانه هلال احمر در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: این داروخانهها عمدتاً مسئول تأمین داروهای بیماران صعبالعلاج هستند و در ایام جنگ رمضان بیش از ۳۶۰ هزار نسخه دارویی در تهران و سایر استانها تأمین شد.
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر افزود: برای نخستین بار روند تأمین داروهای تکنسخهای از تمرکز در تهران خارج شد و حدود ۱۷۰۰ بیمار شهرستانی توانستند بدون مراجعه به پایتخت، داروی مورد نیاز خود را در محل سکونتشان دریافت کنند.
وی با اشاره به تولید تجهیزات پزشکی و خدمات حوزه همودیالیز خاطرنشان کرد: حدود ۳۵ درصد نیاز بیماران دیالیزی کشور توسط مجموعههای وابسته به هلال احمر تأمین میشود و در دوران بحران نیز صد تخت دیالیز در استانهای مختلف راهاندازی و وارد مدار خدمت شد.
شانهساز در پایان تأکید کرد: جمعیت هلال احمر در همه شرایط در کنار مردم بوده و با تکیه بر تخصص، تجربه و روحیه ایثار، خدمترسانی به مردم را ادامه خواهد داد.
