اختلال در سامانه راداری رژیم صهیونیستی و اعلام حمله موشکی از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که پس از هشدارهای مربوط به شلیک موشک از ایران به اسرائیل، پیام‌هایی درباره حمله موشکی به جنوب و چند دقیقه بعد به شمال دریافت شد که احتمالاً نقص سامانه‌های راداری علت آن بوده است.

گزارش این رسانه ها پس از آن منتشر شد که کانال «کان» تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد که سامانه‌های راداری ارتش اسرائیل پرتاب دو موشک از ایران را شناسایی کردند، اما سیستم‌های هشدار بلافاصله خاموش شد و این حادثه در دست بررسی است.

روزنامه اسرائیل هیوم در واکنش به این حادثه اعلام کرد که هیچ پرتاب موشکی از ایران به سمت اسرائیل شناسایی نشده است.

کانال ۱۴ اسرائیل هم گزارش داد که خبرهایی درباره شلیک موشک از ایران به سمت اسرائیل منشتر شده و تحقیق درباره آن آغاز شده است.

اختلال در سامانه های هشدار در سرزمین های اشغالی و سردرگمی رسانه های صهیونیستی بیانگر هراس اشغالگران از احتمال هر گونه حمله ایران است.