۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

تایمز اسرائیل: اسرائیلی‌ها باوجود آتش‌بس احساس امنیت نمی‌کنند

یک رسانه صهیونیستی نوشت باوجود برقراری آتش بس بین رژیم صهیونیستی و محور مقاومت به رهبری ایران، صهیونیست‌های ساکن سرزمین‌های اشغالی احساس امنیت نمی‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل در گزارشی به وضعیت روانی و اجتماعی صهیونیست ها در دوران آتش بس موقت با ایران پرداخت و نوشت: با وجود آتش‌بس‌های شکننده در جبهه‌های مختلف از جمله غزه، لبنان و ایران، تهدید جنگ همچنان در افق دیده می‌شود و همین موضوع باعث شده اسرائیلی ها در وضعیت «تعلیق دائمی» قرار گیرند.

این رسانه صهیونیستی افزود: روان‌شناسان این وضعیت را نوعی «ترومای جمعی مداوم» توصیف می‌کنند که در آن مردم فرصت لازم برای بهبود روانی ندارند، زیرا تهدیدها مدام قطع و وصل می‌شوند. واکنش‌های روزمره مانند ترس از صدای موتور یا هشدارهای موشکی نشان می‌دهد که بدن و ذهن مردم همچنان در حالت آماده‌باش باقی مانده است.

تایمز اسرائیل نوشت: با اینکه زندگی تا حدی به حالت عادی برگشته، احساس امنیت واقعی وجود ندارد. بسیاری از مناطق همچنان در معرض خطر هستند و احتمال از سرگیری جنگ در غزه، لبنان یا ایران همچنان بالاست.

این رسانه صهیونیستی درباره تبعات جنگ فرسایشی بر وضعیت روانی صهیونیست ها، افزود: این وضعیت طولانی‌مدت باعث فرسودگی روانی، ناامیدی و کاهش انرژی اجتماعی شده است.

تایمز اسرائیل هشدار داد که این چرخه «نه جنگ، نه صلح» می‌تواند توده اسرائیلی ها را دچار فرسایش روحی روانی کند.

کد مطلب 6835926

    • احمد IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      0 0
      پاسخ
      غاصبان جنایتکاراسرائیلی هیچگاه احساس امنیت وآسایش نخواهندداشت.اسرائیل باکشتاربیرحمانه مردم بی دفاع فلسطین وغصب سرزمینشان موجودیت پیداکرده وتاابد بایدتاوان این توحش وغارتگری راتوسط مسلمانان باغیرت سراسرجهان بپردازند

