قهرمانانی مثل موحد و تختی الگوی مرام پهلوانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی شامگاه جمعه در جمع ورزشکاران، مربیان و پیشکسوتان شهرستان بابلسر و در مراسم گرامیداشت مرحوم عبدالله موحد اظهار کرد: جامعه ورزش اخلاق‌محور، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور محسوب می‌شود و امنیت پایدار نیز از ایمان و اخلاق نشأت می‌گیرد.

وی افزود: ورزشکاران می‌توانند با رفتار و منش خود، الگوی مناسبی برای ترویج ارزش‌های انسانی و اسلامی در میان نسل جوان و خانواده‌ها باشند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به نقش ورزش در کاهش آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: یک ورزشکار متعهد، بهترین سفیر برای ترویج سبک زندگی سالم، جوانمردی و کرامت انسانی در جامعه است.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با انتقاد از برخی جریان‌های رایج در ورزش مدرن گفت: امروز برخی سبک‌های وارداتی تنها به نمایش ثروت، ظاهرگرایی و خودبرتربینی دامن می‌زنند و جوانان را از روحیه فتوت، مسئولیت‌پذیری و اخلاق دور می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج ورزش همراه با معنویت افزود: ورزشکار باید در میدان رقابت مقتدر باشد اما در برابر اخلاق، مردم و ارزش‌های دینی، فروتنی و تواضع داشته باشد.

این مسئول همچنین با اشاره به دغدغه خانواده‌ها درباره محیط‌های ورزشی خاطرنشان کرد: هیئت‌ها و باشگاه‌های ورزشی که در مسیر پاکی، اخلاق و معنویت حرکت می‌کنند، باید مورد حمایت فرهنگی و معنوی قرار گیرند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران، استان مازندران را دارای ظرفیت ممتاز ورزشی دانست و گفت: مازندران با پیشینه پرافتخار خود در رقابت‌های ملی و بین‌المللی می‌تواند الگوی موفقی از پیوند ورزش و ارزش‌های فرهنگی و دینی ارائه دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره عبدالله موحد اظهار کرد: مرحوم موحد از بزرگ‌ترین افتخارات ورزش ایران و جهان بود که اخلاق پهلوانی، وطن‌دوستی و مردمداری او هرگز فراموش نخواهد شد.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی افزود: عبدالله موحد در اوج شهرت و قهرمانی، هیچ‌گاه به دربار رژیم پهلوی نزدیک نشد و پیشنهادها و امتیازات آن رژیم را نپذیرفت؛ زیرا حفظ عزت، وجدان و احترام مردم برای او اهمیت بیشتری داشت.

وی در پایان تأکید کرد: امروز قهرمانانی همچون عبدالله موحد، غلامرضا تختی، ابراهیم هادی و ابراهیم همت الگوهای ماندگار اخلاق، مرام پهلوانی و تعهد اجتماعی برای نسل جوان هستند.