جوانان از ورزش دور نشوند/ توجه سرمایه داران به قهرمانان بیشتر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جهان پهلوان امامعلی حبیبی شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از قهرمان المپیک و پارالمپیک مازندران در ساری افزود: جوانان رابطه خود را با ورزش کم کرده که در صورت تداوم این روند برای کشور خطرزا است.

وی خاطر نشان کرد: مسئولان ارشد استان باید توجه بیشتر به قهرمانان مازندرانی داشته باشند و توجه خاصی به جامعه ورزش استان داشته باشند.

این قهرمان جهان با اشاره به اینکه هر میزان بر تعداد تشویق های مسئولان به قهرمانان بیشتر شود بر تداوم پهلوانی آنان مضاعف خواهد شد تصریح کرد: ورزش مرد پرور است و قهرمان دنیا همواره تهی از سرمایه و مال است.

حبیبی با اشاره به برخی خصوصیات پهلوانان و قهرمانان در میادین ورزشی گفت: قهرمانان کشور نباید پس از قهرمانی غرور پیدا کنند.

وی افزود: از ثروتمندان و سرمایه داران استدعا دارم در مراسمات تجلیل از قهرمانان و پهلوانان حضور داشته و یاری رسان دستگاه ورزش باشند.

وی با بیان اینکه نام پهلوانان و قهرمانان در جهان بلندآوازه است به خصوصیات مرحوم نوشیروانی یکی از سرمایه دارهای شهرستان بابل اشاره کرد و گفت: این مرحوم که با یاری خود به جامعه ورزش مازندران و کشور در سلک پهلوانان قرار گرفته اکنون الگوی بسیاری در جامعه شده است.

حبیبی همچنین از تاکید استاندار مازندران برای میزبانی این استان در برگزاری مسابقات بین المللی جام حبیبی و موحد قدردانی کرد.

وی در پایان گفت: جایگاه قهرمانی و پهلوانی در ایران باید مشخص شود و اسطوره های ورزشی به عنوان امیدهای ورزشکاران جدید به کار گرفته شوند.