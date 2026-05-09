۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۱

گلرو: «اعتماد دوسویه میان ملت و حاکمیت» خط مقدم دفاع ملی است

سمنان- نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس، با تأکید بر اینکه امروز مهم‌تر از سلاح و دیپلماسی، «اعتماد دوسویه میان ملت و حاکمیت» است، گفت: باور و اعتماد مردم به نظام، خط مقدم دفاع ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو شامگاه آدینه در جمع مردم انقلابی مرکز استان سمنان در اجتماع شب‌های اقتدار، با اشاره به ضرورت حفظ انسجام داخلی بیان کرد: انسجام بزرگترین و مهمترین نیاز امروز کشورمان است.

وی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی به مسئولان خود در تمام قوا، اعتماد دارند، تاکید کرد: مسئولان تمام تلاش خودشان را برای رفع مشکلات به کار بسته‌اند.

نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان ملت در خانه ملت، تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات به کار بسته اند، گفت: به جرئت می‌توان گفت هیچ ضرورتی از کشور در مجلس شورای اسلامی مغفول نمانده است.

گلرو با بیان اینکه در همه حوزه‌ها از اقتصاد و اشتغال تا کشاورزی و صنعت و ... مسئولان پیگیر مشکلات مردم هستند، گفت: وحدت میان ارکان نظام یکی از دیگر از مهمترین مسائل و موضوعات کشورمان است که امروز به حمدالله شاهد آن هستیم.

وی در دیگر بخش سخنان خود ضمن محکومیت اظهارات سخیف رئیس جمهور آمریکا درباره ایران و تنگه هرمز، گفت: جمهوری اسلامی ایران اکنون در بهترین موقعیت منطقه‌ای و جهانی قرار دارد و این امر خار چشم دشمان است.

