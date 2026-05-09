کشف ۸۳ میلیارد ریال کالای قاچاق در گمرکات کرمانشاه

رضا نیکروش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات کنترلی در مرزهای استان، از کشف ۸۳ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال کالای قاچاق در فروردینماه سال جاری خبر داد.
ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه در ادامه اظهار کرد: گمرکات استان با تشدید نظارتهای تخصصی و رصد مستمر و دقیق مبادی ورودی و خروجی، در نخستین ماه سال ۱۴۰۵ موفق به کشف محمولههایی از کالای قاچاق به ارزش ۸۳ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال شد.
وی با تشریح روند قانونی برخورد با قاچاقچیان افزود: در این راستا ۴ فقره پرونده قاچاق کالا تشکیل شده است و ۴ متهم نیز در این رابطه شناسایی و برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی به تخلفات، به مراجع ذیصلاح قضایی معرفی شدند.
نیکروش با تأکید بر برخورد قاطع، بدون اغماض و بازدارنده با متخلفان و اخلالگران اقتصادی، تصریح کرد: بر اساس کارشناسیهای صورتگرفته، میزان جریمه تعیینشده برای این پروندههای مکشوفه، بالغ بر ۲۶۸ میلیارد و ۲۰۸ میلیون ریال برآورد شده است.
مدیرکل گمرک کرمانشاه در پایان با اشاره به تنوع اقلام مکشوفه، خاطرنشان کرد: عمده کالاهای قاچاق کشفشده توسط مأموران گمرک در این مدت یکماهه، شامل محمولههای گوجهفرنگی، ویسکی و نفت سفید بوده است که از خروج و یا ورود غیرقانونی آنها جلوگیری به عمل آمد.
