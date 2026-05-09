  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۰

حمل و نقل درون‌ شهری مکه در خدمت زائران ایرانی

حمل و نقل درون‌ شهری مکه در خدمت زائران ایرانی

حمل و نقل درون‌شهری یکی از مهم‌ترین خدمات اجرایی سازمان حج و زیارت برای زائران ایرانی در مکه مکرمه است که امسال با تدارک ۶۷ دستگاه اتوبوس، عملیات انتقال حجاج به مسجدالحرام انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، با توجه به فاصله محل اسکان برخی هتل‌های زائران ایرانی تا مسجدالحرام ، خدمات حمل و نقل درون‌شهری در طول شبانه روز در مکه مکرمه ارائه می‌شود و زائران از هتل‌ها به مسجدالحرام و بالعکس منتقل می‌شوند.

فعالیت واحد حمل و نقل درون‌شهری از شامگاه یکشنبه سیزدهم اردیبهشت‌ماه و همزمان با ورود نخستین کاروان‌های زائران ایرانی به مکه آغاز شده است.

در حال حاضر این عملیات با ۳۳ دستگاه اتوبوس انجام می‌شود و تعداد ناوگان در روزهای آینده به ۶۷ دستگاه افزایش خواهد یافت.

امسال با توجه به کاهش تعداد زائران ایرانی به حدود ۳۰ هزار نفر، ایستگاه‌های حمل و نقل درون‌شهری در سه ایستگاه «اجیاد»، «جمرات» و «کدی» فعال شده‌اند.

نحوه ارائه خدمات در این ایستگاه‌ها متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که زائران مستقر در مسیر اجیاد با استفاده مستقیم از اتوبوس‌ها به حرم منتقل می‌شوند، اما زائران مسیرهای جمرات و کدی پس از رسیدن به پایانه‌ها، از خطوط اتوبوس‌های عمومی و همگانی برای ادامه مسیر استفاده می‌کنند که این خدمات نیز بدون دریافت هزینه اضافی در اختیار حجاج ایرانی قرار دارد.

سازمان حج و زیارت برای تمامی هتل‌های محل اسکان زائران خدمات حمل و نقل پیش‌بینی کرده است؛ به‌طوری که حتی برای هتل‌هایی با فاصله حدود ۵۰۰ متر تا حرم نیز سرویس رفت و برگشت در نظر گرفته شده است.

خدمات حمل و نقل درون‌شهری تا پایان حضور زائران ایرانی در مکه مکرمه به‌صورت منظم و مستمر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6824129

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها