معضل ۲۱ ساله اتوبوسرانی در قزوین حل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صباغی ظهر شنبه در آیین افتتاح پروژه های عمرانی قزوین اظهار کرد: در اتوبوسرانی قزوین معضل ۲۱ ساله داشتیم که با همت مجموعه مدیریت شهری بخشی از آن برطرف شده است.
وی اعلام کرد: امروز حدود ۵۱ هزار نفر از اتوبوسهای شهری استفاده میکنند و این تعداد در حال افزایش است. در حال حاضر بلیتها به صورت هوشمند صادر میشوند و مسافران میتوانند با کارت تمامی بانکها و نیز با موبایل خود کرایه را پرداخت کنند.
شهردار قزوین با بیان اینکه در حال حاضر پایش تصویری تمامی اتوبوسها انجام و وضعیت آنها رصد میشود، عنوان کرد: اتوبوسهایی که امروز وارد چرخه حمل و نقل میشوند از محل اوراق مشارکت خریداری شدهاند و از سرانه شهری برای خرید آنها استفاده نشده است.
صباغی تصریح کرد: امروز همچنین پروژه پارک ترافیک هادیآباد، تجهیز تقاطعهای هوشمند به سیستم برق پشتیبان، پارک ترافیک امیرکبیر، و نیز اصلاح هندسی میدان شورا با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال افتتاح خواهند شد. طرحهای اصلاح هندسی در میادین حسنپور، مادر، امیرکبیر و تهران قدیم نیز اجرا شده است.
وی اشاره کرد: طرح انتقال صنوفی مانند میدان ترهبار، خشکبارفروشان، سرامیکفروشان و مصالحفروشان به خارج از شهر در دستور کار است. برای اجرای این طرح ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده که هیچیک از بودجههای شهری در آن دخیل نیست.
