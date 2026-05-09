۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

معضل ۲۱ ساله اتوبوسرانی در قزوین حل شد

قزوین- شهردار قزوین گفت: در اتوبوسرانی قزوین معضل ۲۱ ساله داشتیم که با همت مجموعه مدیریت شهری بخشی از آن برطرف شده است.  

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صباغی ظهر شنبه در آیین افتتاح پروژه های عمرانی قزوین اظهار کرد: در اتوبوسرانی قزوین معضل ۲۱ ساله داشتیم که با همت مجموعه مدیریت شهری بخشی از آن برطرف شده است.

وی اعلام کرد: امروز حدود ۵۱ هزار نفر از اتوبوس‌های شهری استفاده می‌کنند و این تعداد در حال افزایش است. در حال حاضر بلیت‌ها به صورت هوشمند صادر می‌شوند و مسافران می‌توانند با کارت تمامی بانک‌ها و نیز با موبایل خود کرایه را پرداخت کنند.

شهردار قزوین با بیان اینکه در حال حاضر پایش تصویری تمامی اتوبوس‌ها انجام و وضعیت آن‌ها رصد می‌شود، عنوان کرد: اتوبوس‌هایی که امروز وارد چرخه حمل و نقل می‌شوند از محل اوراق مشارکت خریداری شده‌اند و از سرانه شهری برای خرید آن‌ها استفاده نشده است.

صباغی تصریح کرد: امروز همچنین پروژه پارک ترافیک هادی‌آباد، تجهیز تقاطع‌های هوشمند به سیستم برق پشتیبان، پارک ترافیک امیرکبیر، و نیز اصلاح هندسی میدان شورا با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال افتتاح خواهند شد. طرح‌های اصلاح هندسی در میادین حسن‌پور، مادر، امیرکبیر و تهران قدیم نیز اجرا شده است.

وی اشاره کرد: طرح انتقال صنوفی مانند میدان تره‌بار، خشکبارفروشان، سرامیک‌فروشان و مصالح‌فروشان به خارج از شهر در دستور کار است. برای اجرای این طرح ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که هیچ‌یک از بودجه‌های شهری در آن دخیل نیست.

کد مطلب 6824596

