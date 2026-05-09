غربالگری بیش از ۲۲۰۰ زوج در منطقه کاشان برای پیشگیری از تالاسمی ماژور

مهدی دلاوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شعار روز جهانی تالاسمی مبنی بر «حفظ فرصت فرزندآوری سالم برای زوجین ناقل تالاسمی با غربالگری زمان ازدواج»، اظهار کرد: در سال گذشته، تعداد دو هزار و ۲۶۶ زوج در مراکز غربالگری این دو شهرستان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی ابراز کرد: از میان این تعداد، ۳۵ زوج ناقل یا مشکوک به تالاسمی شناسایی شدند که بلافاصله تحت مراقبت‌های ویژه و بررسی‌های تکمیلی و تخصصی ژنتیک قرار گرفتند تا از تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی ماژور جلوگیری شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان با تبیین ماهیت این بیماری تصریح کرد: تالاسمی یک اختلال خونی ارثی است که به دلیل کاهش تولید هموگلوبین سالم در بدن ایجاد می‌شود. این بیماری در صورت عدم تشخیص زودهنگام و مدیریت صحیح، هزینه‌های سنگین درمانی و کاهش کیفیت زندگی را برای مبتلایان و خانواده‌های آنان به همراه دارد.

وی راهکار اصلی کنترل این بیماری را تشخیص زودهنگام و دقیق دانست و خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های مدون پیشگیری شامل غربالگری اجباری پیش از ازدواج، انجام آزمایش‌های تخصصی پی‌ان‌دی (PND) و ارائه مشاوره ژنتیک، کلیدی‌ترین اقدامات برای قطع زنجیره تولد بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور است.

دلاوری ضمن تأکید بر تداوم آموزش‌های همگانی گفت: روز جهانی تالاسمی فرصتی مغتنم برای افزایش آگاهی عمومی است. معاونت بهداشت با همکاری نهادهای ذی‌ربط، برنامه‌های گسترده‌ای را برای تشویق جوانان به انجام اقدامات پیشگیرانه و مراجعه به مراکز مشاوره ژنتیک در دستور کار دارد.

وی در پایان تأکید کرد: تالاسمی با غربالگری به‌موقع کاملاً قابل کنترل است و توجه به این ضرورت پزشکی، آینده‌ای سالم و به دور از رنج بیماری را برای فرزندان ایران اسلامی رقم خواهد زد.