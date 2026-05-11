رکورد ۳۲ سال بدون تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی در دیّر ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ناظمیان پور با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماریهای ژنتیکی اظهارکرد: تالاسمی یکی از برنامه های پیشگیری مهم در حوزه سلامت است و در همین راستا، در حال حاضر ۵۱ زوج «مینور» تحت پوشش و حمایت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر قرار دارند. رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با تبیین فرآیند مراقبتی این زوجین افزود: سلامت این ۵۱ زوج به صورت ماهانه و مستمر توسط مراقبین سلامت و بهورزان در خانههای بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت رصد میشود.
وی از موفقیت چشمگیر برنامههای پیشگیرانه در این شهرستان خبر داد و گفت: با اجرای دقیق طرح غربالگری پیش از ازدواج و مراقبتهای مستمر، خوشبختانه طی ۳۲ سال گذشته هیچ مورد جدیدی از تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی ماژور در میان جمعیت ایرانی این شهرستان مشاهده نشده است.
ناظمیان پور به وضعیت بیماران فعلی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۸ بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور در شهرستان دیّر زندگی میکنند که از خدمات درمانی بهرهمند هستند. بررسی آماری این بیماران نشان میدهد که کم سن ترین آنها متولد سال ۱۳۷۳ و بالاترین سن متولد سال ۱۳۵۹ است؛ این موضوع تاییدکننده این واقعیت است که با تشدید نظارتها و آزمایشهای غربالگری، بیش از سه دهه است که زنجیره تولد نوزاد ماژور در این شهرستان قطع شده است.
وی تأکید کرد: آزمایش غربالگری تالاسمی پیش از ازدواج برای تمامی زوجین بدون استثنا انجام میشود و این پایش دقیق، کلید اصلی موفقیت در کنترل این بیماری بوده است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر در پایان ضمن تقدیر از تلاشهای شبانهروزی کادر سلامت در پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر، از مردم شهرستان دیّر خواست تا با جدی گرفتن مشاورههای ژنتیک، در حفظ و ارتقا جامعه ای سالم تر همیاری کنند.
