ارائه ۲۶ هزار خدمات سرپایی در بیمارستان ولیعصر (عج) تویسرکان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم بختیاری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در فروردین ماه امسال ۲۶ هزار و ۱۵۱ نفر از خدمات سرپایی بیمارستان ولیعصر (عج) تویسرکان بهره‌مند شدند که این آمار نشان‌دهنده اعتماد روزافزون مردم به ظرفیت‌ها و خدمات بیمارستان است.

وی جزئیات مراجعات سرپایی را تشریح کرد و افزود: از این تعداد، ۹ هزار و ۷۴۳ نفر به پزشکان مراجعه، ۱۲ هزار و ۸۳۵ نفر از خدمات اورژانس سرپایی استفاده و یک‌هزار و ۱۲۲ نفر نیز به کلینیک‌های تخصصی بیمارستان مراجعه کردند.

مدیر بیمارستان ولیعصر (عج) تویسرکان در ادامه به آمار خدمات بستری و جراحی اشاره کرد و ادامه داد: در فرودین ماه امسال ۷۰۱ بیمار در اورژانس بستری و در مجموع ۷۷۲ بیمار در بخش‌های مختلف بیمارستان تحت مراقبت قرار گرفتند و ۴۰۱ عمل جراحی موفق و ۷۱ مورد زایمان در این مرکز انجام شد که گواه فعالیت گسترده و توانمندی تیم‌های جراحی و مامایی بیمارستان است.

مدیر بیمارستان ولیعصر (عج) نرخ اشغال تخت در ماه گذشته را ۵۸ درصد عنوان کرد و آن را نشان‌دهنده استفاده بهینه از ظرفیت‌های درمانی موجود دانست.

وی همچنین با تأکید بر نقش حیاتی واحدهای پاراکلینیکی در فرآیند تشخیص و درمان، به آمار خدمات ارائه شده در این بخش‌ها اشاره کرد: یک‌هزار و ۶۴۱ آزمایش در آزمایشگاه، ۷۴۱ نوار قلب، یک‌هزار و ۷۵ رادیولوژی، ۴۴۰ سونوگرافی، ۸۴۹ سی‌تی‌اسکن و ۴۱ نمونه در واحد پاتولوژی در طول این ماه انجام شده است.

بختیاری در پایان ابراز امیدواری کرد که روند رو به رشد ارائه خدمات درمانی در بیمارستان ولیعصر (عج) تداوم یابد و بر تعهد مدیریت و کارکنان این مرکز در ارتقای مستمر کیفیت خدمات و پاسخگویی به نیازهای سلامت شهروندان تأکید کرد.