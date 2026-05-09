جهش ۷۵ درصدی حضور گردشگران عراقی در ایلام

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایلام به علت برخورداری از آثار تاریخی غنی و گسترش خانههای بومگردی به یکی از مقاصد محبوب گردشگران عراقی تبدیل شده است، اظهار داشت: زیرساختهای درمانی و پزشکی استان نیز در تقویت این روند مؤثر بودهاند.
وی با اشاره به ۴۳۰کیلومتر مرز مشترک با عراق و وجود مرز رسمی مهران به عنوان یکی از فعالترین گذرگاههای کشور، افزود: نزدیکی شهرستان مهران به استان واسط عراق (با مرکزیت شهر کوت) بستری مناسب برای توسعه روابط دیرینه اقتصادی و فرهنگی میان دو طرف فراهم کرده است.
وی ادامه داد: در همین راستا، رویداد «گذر از مرز» بهمنظور معرفی ظرفیتهای گردشگری ایلام به فعالان گردشگری استان واسط برگزار شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی ایلام همچنین با اشاره به بازار مطلوب صنایع دستی ایران در عراق گفت: صنایع دستی ایرانی بهعنوان نماد اصالت و هنر مردمی، در میان شهروندان عراقی طرفداران زیادی دارد.
شریفی در ادامه اعلام کرد: تاکنون ۸ هزار گردشگر عراقی به صورت رسمی در مراکز اقامتی استان اسکان یافتهاند و روند ورود گردشگران همچنان صعودی است.
وی تأکید کرد: آثار تاریخی و جاذبههای بکر ایلام نشاندهنده اصالت فرهنگی این خطه است و تلاش برای گسترش تعاملات و جذب گردشگران بیشتر همچنان ادامه دارد.
