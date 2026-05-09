سحر آغنده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد غیبت تیم بسکتبال آکادمی سحر در فینال لیگ برتر بسکتبال زنان گفت: اصل ورزش روی سلامت بازیکنان است، همه ورزش می کنیم تا حال بهتری داشته باشیم درحالیکه درگیری با جنگ اخیر و شرایط خاصی که در کشور ایجاد شد، این حال را از ما گرفت.

مدیرعامل آکادمی سحر ادامه داد: در جریان این جنگ آسیب زیادی به اماکن ورزشی و سالن ها رسید طوریکه خیلی ها از آنها خیلی دیر بازگشایی شدند یا هنوز شرایط استفاده را ندارند. حداقل سالن هایی که در دسترس من به عنوان سرمربی بود، درگیر این شرایط شدند. به همین دلیل تیمم طی این مدت تمرین نداشت. به سازمان لیگ هم این موضوع را اعلام کردیم. من فقط زمان بیشتری می خواستم تا تیمم تمرین داشته باشد.

سرمربی تیم بسکتبال آکادمی سحر در واکنش به اینکه «گویا درخواست تعویق ۲ ماهه فینال را داشتید و در نهایت چند روز قبل ازفینال خواستار یک هفته تعویق شده بودید»، تاکید کرد: اصلا نمی خواستم چندماه مسابقات به تعویق بیفتد. من به یک هفته تعویق هم راضی بودم، فقط در حدی که تیمم چند جلسه بیشتر بتواند تمرین داشته باشد.

آغنده در ادامه یادآور شد: سازمان لیگ بسکتبال ۵ اردیبهشت زمان دیدارهای فینال را اعلام کرد و تاکید داشت که تا ۸ اردیبهشت پاسخ خود را اعلام کنیم. من همان روز برای صحبت کردن با سازمان لیگ اقدام کردم اما گفتن که هشت اردیبهشت زمان رسیدگی است. بعد از آن نشستی برگزار شد و صحبت ها و خواسته هایم را مطرح کردم. در ادامه هم ۱۲ اردیبهشت طبق خواسته سازمان لیگ، تمام شروط را به صورت مکتوب اعلام کردیم.

وی تصریح کرد: در پاسخ به این نامه به ما اعلام شد که در صورت عدم حضور باخت فنی برای تیم لحاظ شده و مقام ها اعلام می شود. در واکنش به این موضوع دوباره پیگیر شدم که وقت بیشتری برای تمرین می خواهیم اما در نهایت موافقت نشد و بازی فینال در زمان مقرر برگزار شد.

سرمربی تیم بسکتبال آکادمی سحر با اشاره به پیشینه ای که در کسب عنوان سوم و قهرمانی در لیگ بسکتبال زنان دارد، گفت: من به عنوان یک بخش خصوصی در مسابقات شرکت دارم، به کسی وصل نیستم و از جیب هزینه می کنم. من تنها تیمی بودم که ۴ بازیکن خارجی جذب کردم، دو بازیکن گرفتم و وقتی دیدم انتظارات را خیلی خوب برآورده نمی کنند، دو خارجی دیگر گرفتم. انتظار همراهی بیشتری داشتم.

آغنده در مورد درخواستی که برای قهرمانی مشترک داشت، گفت: اینها پیشنهادهایی بود که من مطرح کردم. به هر حال هر تیمی پیشنهاداتی دارد.

«گویا خواستار عدم استقاده استقلال از بازیکنان خارجی اش شده بودید؟»، وی در واکنش به این موضوع هم گفت: بله؛ این هم پیشنهاد بود که مطرح کردم. الان رقابت های انتخابی سهمیه غرب آسیا برگزار می شود درحالیکه تیم ها بازیکن خارجی ندارند. حتما اگر یکی از تیم ها بازیکن خارجی داشته باشد، بقیه معترض می شوند. نمی توان یک طرفه به قاضی رفت. شاید اگر تیم من هم بازیکن خارجی داشت و تیم مقابل نداشت، آنها این پیشنهاد را می دادند.

سرمربی تیم بسکتبال آکادمی سحر در مورد ادامه حضورش در لیگ بسکتبال زنان گفت: به هر حال انتظار همراهی بیشتری داشتم. پیشیمان هستم و باید روی تیمداری تجدید نظر کنم. فعلا هم تصمیمی برای فصل بعد ندارم.