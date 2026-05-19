۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵

پورحیدری: لیگ بسکتبال بانوان کیفیت خوبی داشت/ شاید به گلف برگشتم

بازیکن تیم بسکتبال بانوان استقلال گفت: لیگ امسال به دلیل حضور بازیکنان خارجی از کیفیت بالایی برخوردار بود.

به گزارش خبرنگار مهر، عسل پورحیدری بازیکن تیم بسکتبال استقلال که در مراسم تقدیر از تیم‌های برتر گلف کشور حاضر بود در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: در ابتدا در گلف فعال بودم اما به سمت بسکتبال تغییر رشته دادم و تمرکزم را روی این ورزش گذاشتم. اکنون دوباره در فکر بازگشت به گلف هستم و اگر شرایط مناسب باشد برای فصل آینده به تیم برمی‌گردم.

او درباره لیگ امسال نیز گفت: این سال اولی بود که ۵ تیم با بازیکنان خارجی در لیگ حضور داشتند و سطح لیگ نسبتاً بالا بود. اگرچه به دلیل شرایط کشور و جنگ برخی از بازیکنان خارجی در انتهای لیگ رفتند و مشکلاتی پیش آمد اما لیگ به طور کلی خوب بود.

این بازیکن استقلال در ادامه به قراردادهای بازیکنان اشاره کرد و گفت: قرارداد من به عنوان بازیکن بسکتبال بانوان حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است که به نظر می‌رسد برای بانوان رقم خوبی است. امیدوارم در سال‌های آینده این مبلغ افزایش یابد.

او در پایان با ابراز امیدواری به آینده لیگ و تیمش تأکید کرد و گفت: امیدوارم سال به سال شرایط بهتری برای بازیکنان فراهم شود.

