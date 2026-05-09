لجستیک کارآمد راهکار خروج سریع کالا از کارخانه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بهرامن نائب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: هم‌افزایی و تعامل همه بخش‌ها امروز ضروری است؛ همچنین حل مسائل و موضوعات جاری، دینی است که بر عهده ماست و باید کنار هم با تغییر رویکردها و در قالب هم‌اندیشی و هم‌افزایی به راه‌حل برسیم.

ویبا بیان اینکه یکی از مبانی مهم امروز به حوزه حمل‌ونقل مربوط می‌شود، افزود: حوزه حمل‌ونقل یک حوزه فرابخشی است و با همه ابعاد اقتصاد ارتباط مستقیم دارد. بنابراین برای حل مسائل این بخش باید به یک نسخه اجرایی و کارآمد برسیم.

بهرامن تصریح کرد: کالاهای تولید شده باید در اسرع‌وقت از کارخانه خارج شود و به مقصد برسد و این موضوع به فرآیند پویا و کارآمد لجستیک نیاز دارد.

نائب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: علاوه بر انتقال کالاهای تولید شده به مقاصد مورد نظر و تکمیل فرآیند تجارت، مدیریت بهای تمام شده کالا و خدمات به ویژه برای حفظ قدرت رقابت الزامی است.

وی گفت: همه آنچه امروز به عنوان هدف مطرح می‌شود باید در چارچوب یک نگاه مدیریتی جامع، محقق شود. هدف اصلی این است که مسیر انتقال کالاهای اساسی و تأمین نیاز جامعه در کم‌ترین زمان ممکن انجام شود.

همچنین محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در این نشست با بیان اینکه بخش غیرنظامی فعالیت‌های دریایی در حوزه نظارت تخصصی کمیسیون عمران قرار دارد، اظهار کرد: کمیته تخصصی حمل‌ونقل دریایی کمیسیون عمران مجلس فعال شده است بنابراین از نماینده اتاق ایران، انجمن‌های تخصصی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بنادر درخواست داریم که در چارچوب این کمیته به صورت هماهنگ در راستای حل مسائل و تأمین نیازهای جامعه، همکاری کنند.

وی افزود: امروز کشور در شرایط منحصربه‌فردی از منظر تهدیدات دریایی قرار دارد. دشمن که نتوانسته در رویارویی نظامی به اهداف خود برسد، استراتژی را تغییر داده است. البته همین شرایط فرصتی برای بازتعریف قدرت دریایی ایران است.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه امروز زمان ارائه نقشه‌راه است، گفت: از فعالان اقتصادی می‌خواهیم بدون نگرانی از مسائل حاشیه‌ای، راهکارهای مشخص ارائه دهند تا برای تامین نیاز جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

رضایی بیان کرد: عدم دسترسی به تسهیلات بانکی ارزان، مشکلات مالیاتی و انسداد حساب‌ها، نبود مکانیزم کاهش ریسک کشتیرانی و ضعف دیپلماسی اقتصادی از جمله موانعی هستند که باید به اقتضای شرایط جنگی کنار گذاشته شوند.