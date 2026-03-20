به گزارش خبرنگار مهر دوازدهمین نشست کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران با حضور نمایندگان تشکل‌های حوزه حمل‌ونقل به منظور بحث و تبادل نظر درباره راهکارهای عبور از بحران های ناشی از شرایط جنگی در این حوزه برگزار شد.

بر اساس اعلام اتاق تهران، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران در این جلسه پیشنهادات ده‌گانه‌ای را برای تسهیل امور گمرکی در شرایط جنگی مطرح کرد که «ترخیص اضطراری» به نحوی که امکان ترخیص کالاهای حیاتی، قبل از تکمیل همه تشریفات صورت گیرد و تکمیل اسناد و پرداخت‌ها بعدا انجام شود.

همچنین «ایجاد مسیر سبز برای کامیون‌ها در مرزها برای کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید»، «فعالیت ۲۴ ساعته گمرکات»، «کاهش هزینه حمل‌ونقل»، «تفویض اختیار به گمرکات مرزی در تغییر رویه گمرکی، صدور مجوز عبور سریع، حل اختلافات فوری بدون نیاز به تایید تهران»، «کاهش بازرسی‌های فیزیکی» و «ایجاد مرکز مشترک مدیریت مرزی میان گمرک مرزبانی، وزارت راه، شرکت‌های حمل‌ونقل برای مدیریت صف مرزها و امنیت مسیرها» از جمله این پیشنهادات است.

همچنین «تعیین مرزهای پشتیبان در صورت بسته شدن یک مرز »، «تسهیل ترانزیت بین‌المللی»، «ایجاد بیمه ریسک جنگ» و «ایجاد ستاد لجستیک بحران با حضور گمرک، وزارت راه، اتاق بازرگانی، نیروهای نظامی و انجمن‌های حمل‌ونقل برای تصمیم‌گیری فوری» از دیگر پیشنهادات رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران بود.