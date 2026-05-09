۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

کاهش ۲۵ درصدی اضافه بار راههای گلستان طی سال ۱۴۰۴

گرگان-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت:میزان اضافه تناژ سال ۱۴۰۴ استان بالغ بر ۵ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۱۴۰ کیلوگرم بوده که به نسبت سال ۱۴۰۳ با کاهش ۲۵ درصدی روبرو بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مصدقی با اشاره به تاثیر اضافه بارها بر رویه آسفالت راهها و خطرات ترددهای جاده ای، اظهارکرد: اگرچه میزان اضافه تناژ سال ۱۴۰۴کاهش داشته اما خسارات وارده بر جسم راهها روند افزایشی را نشان می دهد.

وی، درصد خسارات وارده اضافه بارهای استان بر جسم راههای کشور را در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۴۱ درصد بیان کرد.

مصدقی افزود:میزان تخلفات شناسایی شده ناشی از اضافه بارها در سال گذشته نیز،یک هزار و ۶۱۳ فقره بوده که ۲۳ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن کاهش داشته است.

دبیر کمیسیون ایمنی راه‌های استان گلستان ادامه داد: اقداماتی نظیر بکارگیری باسکول های ثابت و سیار در پاسگاههای پلیس راه و باسکول های بخش خصوصی در توزین، افزایش اجرای گشت های مشترک کنترل و نظارت با همکاری پلیس راه و انجمن های صنفی و گشت های کنترل نامحسوس پلیس راه بر کاهش خسارات اضافه تناژ بر راهها بسیار موثر است.

