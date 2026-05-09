به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حیدری ظهر شنبه در حاشیه بازدید از روند اجرای سایت‌موزه خیابان باباطاهر، با اشاره به پیشرفت فیزیکی این پروژه اظهار کرد: عملیات ساخت اسکلت این موزه که با مشارکت شهرداری همدان در حال اجراست، مراحل پایانی خود را سپری می‌کند.

وی با بیان اینکه این سایت‌موزه نخستین موزه شهری در سطح کشور محسوب می‌شود، افزود: پس از اتمام کاوش‌های باستان‌شناسی در خیابان باباطاهر و کشف آثار ارزشمند تاریخی، تصمیم بر آن شد تا با احداث موزه‌ای در همان مکان، پیشینه غنی همدان در معرض دید عموم شهروندان و علاقه‌مندان قرار گیرد.

معاون میراث‌فرهنگی استان همدان با تأکید بر اینکه همدان امروزی بر روی شهری کهن بنا شده است، بیان کرد: وقوع چنین اکتشافاتی در کلان‌شهری که خود به وسعت یک موزه تاریخی است، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

وی در خصوص مراحل بعدی تکمیل این پروژه ادامه داد: پس از اتمام اسکلت‌بندی، فازهای بعدی شامل اجرای پوشش شیشه‌ای، تأسیسات الکتریکال و مکانیکال، مرمت داخلی، نورپردازی و پیاده‌سازی طرح محتوایی موزه آغاز خواهد شد.

حیدری درباره اهمیت آثار کشف‌شده در این سایت تاریخی بیان کرد: در جریان کاوش‌های خیابان باباطاهر، واحدهای معماری متعلق به قرون متأخر اسلامی شامل فضاهایی با کاربری آشپزخانه و شواهدی نظیر اجاق و تنور به دست آمده است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان ادامه داد: علاوه بر آثار دوران اسلامی، شواهدی از دوره‌های ماد، هخامنشی، سلوکی و اشکانی نیز در این محدوده کشف شده است. با توجه به کشف این آثار در میدان مرکزی و میانه خیابان باباطاهر، احتمال می‌رود شواهد بیشتری از بافت تاریخی این ادوار در این محدوده نهفته باشد که این موضوع بر غنای کهن همدان می‌افزاید.

وی در پایان با قدردانی از همکاری مستمر شهرداری در احداث این موزه و همچنین همراهی و صبوری کسبه خیابان باباطاهر، افزود: این محوطه می‌تواند به‌عنوان یک پایگاه مهم برای باستان‌شناسی شهری مورد توجه قرار گیرد و پس از بهره‌برداری، به جاذبه‌ای منحصربه‌فرد برای گردشگران تبدیل شود.