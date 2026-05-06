غلامحسین محمدی در حاشیه بازدید از موزه رشتی‌دوزی در رشت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گیلان دارای ظرفیت‌های متنوع و جوانان مستعدی است، اظهار کرد: در حوزه خدمات، کشاورزی و هنر می‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم تا جوانان این استان به جمعیت فعال اقتصادی کشور نزدیک شوند.

وی با اشاره به بازدید خود از منطقه آزاد انزلی، افزود: در زمینه اقتصاد دریا محور تصمیمات خوبی گرفته شد. امیدواریم با سرمایه‌گذاری مشترک، ظرفیت‌های آموزش دریانوردی و تعمیرات کشتی را متحول کنیم.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در خصوص حوزه کشاورزی نیز گفت: با تشکیل کنسرسیوم‌ها به ویژه در حوزه برنج، می‌توان اقداماتی برای بهبود کشاورزی و آموزش کشاورزان فراهم کرد.

محمدی با اشاره به بازدید خود از موزه رشتی‌دوزی، بر ضرورت ترویج آموزش هنرهای سنتی تأکید کرد و افزود: امیدوارم با همکاری میراث فرهنگی و صنایع دستی، هم هنرهای فراموش شده و هم هنرهای رونق‌دار با اتصال به آموزش و صنعتی‌سازی، فراگیر و اجتماعی شوند.

وی رشتی‌دوزی را صنعتی بسیار زیبا و در عین حال مولد خواند و تصریح کرد: این هنر می‌تواند تأثیر شگرفی در صنایع دستی استان گیلان داشته باشد. ما حاضریم سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهیم و پیشنهاد دادیم که آموزش‌ها در کارگاه‌های صنایع دستی رشتی‌دوزی توسعه یابد و برای تولید محصولات تجاری، فرهنگی و هنری برنامه‌ریزی شود.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور خاطرنشان کرد: حتماً با فراگیر و اجتماعی شدن این هنر، ظرفیت‌های اقتصادی خوبی برای کارآموزان و مهارت‌آموزان ایجاد خواهد شد و امیدوارم این سرمایه‌گذاری در گیلان مقدمه خوبی باشد.

محمدی در پایان با اشاره به لزوم ورود رشته رشتی‌دوزی به نظام آموزشی، گفت: برای این کار نیاز به تفاهمنامه با آموزش و پرورش است. در حال حاضر دیپلم‌های خوبی در صنایع دستی و رشته‌های کاردانش وجود دارد. درخواستی که میراث فرهنگی و صنایع دستی می‌تواند انجام دهد، این است که با آموزش متوسطه مذاکره شود تا در صورت وجود فضا، رشته رشتی‌دوزی به دیپلم‌های کاردانش اضافه شود.