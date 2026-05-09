گلدن گلوب تکلیفش را با هوش مصنوعی روشن کرد؛ تعیین قوانین جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، گلدن گلوب جدول زمانی و قوانین راهنمای جدید خود را درباره استفاده از هوش مصنوعی تعیین کرد.
مراسم جوایز گلدن گلوب که روز یکشنبه (۱۰ ژانویه ۲۰۲۷)، به صورت زنده از سیبیاس پخش میشود، مهلت ارسال آثار برای دوره بعدی را از اول ژوئن تعیین کرده و به تمام آثار سینمایی، تلویزیونی و پادکست فرصت داده تا ۳۰ اکتبر آثار خود را ارسال کنند. فهرست نامزدها دوشنبه، ۷ دسامبر اعلام میشود و برگههای رأی نهایی ۱۸ دسامبر ارسال خواهند شد.
گلدن گلوب دستورالعملهای جدید برای هوش مصنوعی هم تعیین کرده و چنین گفته است: استفاده از هوش مصنوعی (AI)، از جمله هوش مصنوعی مولد، به طور خودکار یک اثر را رد صلاحیت نمیکند، مشروط بر اینکه جهتگیری خلاقانه، قضاوت هنری و نویسندگی انسان در طول فرآیند تولید در اولویت باشد.
همچنین افزوده شده است: تمام آثار ارسالی بر اساس میزانی که جهتگیری خلاقانه، تصمیمگیری هنری و اجرای افراد دارای اعتبار را دارا باشند، قابل قبول خواهند بود. هوش مصنوعی و فنآوریهای مشابه ممکن است به عنوان بخشی از فرآیند تولید به کار گرفته شوند، اما نمیتوانند جایگزین مشارکتهای خلاقانه اصلی استعدادهای انسانی شوند.
در تبیین روشنتر دستورالعمل استفاده از میزان هوش مصنوعی گلدن گلوب گفته است: اجراهای ارسالی برای بخشهای بازیگری باید در درجه اول از کار بازیگری که در اثر نام او قید شده، گرفته شده باشند. آثاری که در آنها اجرا توسط هوش مصنوعی تولید یا خلق شده باشد، واجد شرایط نیستند.
در بخشهای دیگر، نیز استانداردهای عمومی هوش مصنوعی ارزیابی خواهد شد و همچنان شرط اصلی مشارکتهای خلاقانه در آن بخش این است که از افراد انسانی معتبر سرچشمه گرفته باشد و هوش مصنوعی تنها نقشی حمایتی یا تقویتکننده داشته باشد، نه اینکه جایگزین نیروی خلاقانه انسانی شود.
قوانین جدیدی برای پادکست هم تعیین و گفته شده است که پادکستهای واجد شرایط فقط از فهرست منتخب «۳۰ پادکست برتر» انتخاب میشوند.
قوانین و دستورالعملهای جدیدی برای فیلمهای سینمایی غیرانگلیسی زبان و مستقل هم در نظر گرفته شده که طبق آن این فیلمها میتوانند بدون این که در بخش بهترین فیلم نامزد شوند، در بخشهای جداگانه بهترین بازیگری نیز نامزد شوند، مشروط بر آن که سایر شرایط لازم را داشته باشند.
نظر شما