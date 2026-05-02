به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دیروز (جمعه) آکادمی اسکار اصلاحات قابل توجهی را در قوانین خود اعلام کرد که شامل اجازه دادن به بازیگران برای دریافت چند نامزدی در یک بخش است و علاوه بر این، طبق قوانین جدید، یک کشور اکنون می‌تواند با ۲ فیلم در بخش بهترین فیلم بلند بین‌المللی شرکت کند که الزاما توسط آن کشور معرفی نشده باشند.

قوانین جدید که از نود و نهمین دوره جوایز اسکار که سال ۲۰۲۷ برگزار می شود، اجرایی می شود، شامل چندین تغییر عمده است.

تغییر در بخش بازیگری

طبق بیانیه مطبوعاتی رسمی، در بخش بازیگری، بازیگران اکنون می‌توانند برای بیش از یک فیلم در یک بخش نامزد شوند یا به عبارتی برای بازی در ۲ فیلم‌ مختلف در میان ۵ نامزد رقیب یک بخش جای بگیرند.

با تغییر قوانین در بخش بازیگری، اکنون بازیگران می‌توانند در صورت قرار گرفتن در بین ۵ نامزد برتر از ۲ شانس یا بیشتر برخوردار شوند و مانع این شود که تیم انتخاباتی به طور استراتژیک از یک بازی صرف نظر کند تا از تقسیم آرا جلوگیری شود.

یکی از قابل توجه‌ترین نمونه‌ها در این مورد، بازی های کیت وینسلت در سال ۲۰۰۸ بود که او برای فیلم «جاده انقلابی» در صدر فهرست و برای فیلم «کتابخوان» در بخش بازیگر مکمل جای داشت و در هر ۲ بخش جایزه گلدن گلوب را از آن خود کرد، اما در اسکار با «کتابخوان» رقابت کرد و «جاده انقلابی» از فهرست حذف شد و در نهایت جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. طبق قوانینی که تاکنون برقرار بود، اگر بازیگری با ۲ بازی در یک بخش در بین ۵ بازیگر برتر قرار می‌گرفت، آن بازی که رأی بیشتری کسب کرده بود، نامزد می‌شد و بازی دیگر حذف می‌شد.

این امر می‌تواند باعث تشویق به نامزدی‌های مضاعف بیشتر در یک بخش شود. سال گذشته، پل مسکال ۲ بازی در «تاریخ صدا» و «همنت» داشت و تیمش او را برای نقش مکمل مرد در دومی نامزد کرد و در نهایت صبح روز اعلام نام نامزدها، او یکی از چهره هایی بود که به نحو تکان‌دهنده‌ای نادیده گرفته شد. طبق قانون جدید، می توانست آن ترس کاهش یابد و مسکال اجازه یابد برای اجرای خود در نقش ویلیام شکسپیر در بخش مکمل هم مبارزه کند.

از دیگر چهره هایی که اگر این قانون زودتر وجود داشت می توانستند نامزد ۲ جایزه در یک بخش شوند لئوناردو دی‌کاپریو است، که در هر ۲ فیلم «الماس خونین» و «رفتگان» (۲۰۰۶) که برنده جایزه بهترین فیلم شد، نقش‌های تحسین‌شده‌ای ایفا کرد و نیز شان پن، که در همان سالی که برای «رودخانه میستیک» (۲۰۰۳) برنده جایزه شد، در «۲۱ گرم» هم ظاهر شد و جسیکا چستین، که درخشش او در سال ۲۰۱۱ (در هفت فیلم) نامزدی نقش مکمل را برای «خدمتکار» به همراه داشت و به راحتی می‌توانست جایگاه دومی را برای «درخت زندگی» یا «پناه بگیر» ایجاد کند. آلیسیا ویکاندر می‌توانست سالی که برای فیلم «دختر دانمارکی» برنده اسکار شد، با بازی تحسین‌شده‌اش در درام علمی تخیلی «اکس ماکینا» که در همان فصل نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب و بفتا شد، ۲ بار برنده شود.

با تغییر قوانین، در بخش بازیگری، تنها افرادی که در تیتراژ قانونی فیلم ذکر شده‌اند و به وضوح توسط انسان‌ها و با رضایت آنها اجرا شده‌اند، واجد شرایط در نظر گرفته می‌شوند. این موضوع پس از استفاده از تصویر وال کیلمر در فیلم در حال ساخت «به عمق گور» به منبع اصلی تنش در صنعت تبدیل شده است.

قوانین جدید برای فیلم بلند بین‌المللی

آکادمی ۲ راه برای واجد شرایط شدن یک فیلم در این بخش معرفی کرده است. جدا از انتخاب فیلم منتخب توسط یک کشور از طریق کمیته‌های رسمی، یک فیلم غیرانگلیسی اکنون می‌تواند با برنده شدن جوایز برتر در جشنواره‌های بین‌المللی بزرگ مانند کن، برلین، ونیز، ساندنس، تورنتو و بوسان نیز واجد شرایط حضور در بخش رقابت بین المللی شود.

تغییر کلیدی دیگر در این بخش این است که جایزه اکنون به خود فیلم تعلق می‌گیرد، نه به کشور. کارگردان جایزه اسکار را می‌پذیرد و نام او همراه عنوان فیلم روی جایزه حک می‌شود.

قوانین جدید برای استفاده از هوش مصنوعی در فیلم‌ها

آکادمی اکنون می‌تواند از فیلمسازان بخواهد توضیح دهند که چگونه از هوش مصنوعی مولد در فیلم‌هایشان استفاده شده و چه مقدار از کار توسط انسان انجام شده است.

آکادمی همچنین به طور گسترده‌تری به موارد استفاده از هوش مصنوعی مولد پرداخته و حق درخواست اطلاعات بیشتر در مورد ماهیت استفاده از آن و میزان نویسندگی انسانی در هر فیلم ارسالی را برای خود محفوظ داشت.

در بخش‌های نویسندگی، قوانین اکنون رسماً تصریح می‌کنند که فیلمنامه‌ها برای واجد شرایط بودن باید توسط انسان نوشته شده باشند.