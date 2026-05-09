۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

حمایت از ۳۲۴ نفر در اجرای طرح قرآنی «حافظ شو» در کردستان

سنندج- رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: در قالب اجرای طرح قرآنی «حافظ شو» در استان کردستان، از ۳۲۴ نفر از فراگیران مؤسسات قرآنی دارای مجوز حمایت مالی شد.

کامل گلباغی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح قرآنی «حافظ شو» با مشارکت ۱۵ مؤسسه قرآنی در سطح استان اجرا شد.

وی افزود: در مجموع ۳۲۴ نفر در بخش مؤسسات قرآن و عترت وابسته به فرهنگ و ارشاد اسلامی در این طرح پذیرفته شدند و مبلغ ۲۸۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به عنوان حمایت مالی به این افراد اختصاص یافت.

گلباغی بیان کرد: این میزان حمایت تنها مربوط به فراگیران مؤسسات دارای مجوز از معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و سایر مراکز قرآنی نیز در این طرح مشارکت داشته‌اند که در مجموع، تعداد شرکت‌کنندگان در استان بیش از این آمار است.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان همچنین از برگزاری جشنواره «آیات» در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این جشنواره در رشته هنرهای تجسمی برگزار خواهد شد.

