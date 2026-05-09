گزارش تحلیلی ارزشیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی ۱۴۰۴ منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در این گزارش ۹۳ واحد توسعه تحقیقات بالینی از مجموع ۱۱۸ واحد از ۴۳ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی تیپ یک، دو و سه، بر اساس شاخص های دروندادی یا توسعه ای و شاخص های بروندادی، مورد ارزشیابی قرار گرفته اند.

بر اساس امتیازات محاسبه شده، واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های نمازی شیراز از تیپ یک، بقیه الله(عج) تهران از تیپ دو و همچنین ولیعصر(عج) فسا از تیپ سه، رتبه اول را کسب کرده اند.

در دانشگاه های تیپ یک، ۳۸ واحد توسعه تحقیقات بالینی در ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته اند که بیمارستان های نمازی شیراز، قائم(عج) و امام رضا(ع) به عنوان واحدهای برتر شناخته شده اند. همچنین دانشگاه علوم پزشکی تبریز با ۹ واحد، برترین رتبه دانشگاه علوم پزشکی تیپ یک بر اساس جمع دستاورد تمامی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی ذیل یک دانشگاه را به خود اختصاص داده است.

در دانشگاه های علوم پزشکی تیپ ۲ نیز ۴۹ واحد در ۲۱ دانشگاه مورد ارزشیابی قرار گرفته اند که بیمارستانهای بقیه الله(عج) تهران، شهید بهشتی کاشان و علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان و دانشگاه علوم پزشکی البرز نیز با ۶ واحد توسعه تحقیقات بالینی، برتر بوده اند.

همچنین ۱۶ واحد توسعه تحقیقات بالینی در ۱۲ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی تیپ سه بررسی شده اند که بیمارستانهای ولیعصر(عج) فسا، شهدای خلیج فارس بوشهر و دکتر گنجویان دزفول، به عنوان واحدهای برتر شناخته شده اند و دانشگاه علوم پزشکی فسا نیز برترین دانشگاه از نظر جمع دستاورد واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در جایگاه برتر قرار گرفته است.

بیمارستان شهید اکبرآبادی واحد برتر از نظر دستاوردها به تعداد اعضای هیات علمی

از ۱۰۳ واحد توسعه تحقیقات بالینی مشمول ارزشیابی، ۸۰ واحد از ۳۶ دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور در رتبه های واحدها بر اساس امتیاز تطبیق یافته محور دستاوردها به تعداد هیات علمی بیمارستان، بدون دخالت تیپ بندی دانشگاه ها وارد شدند که برترین واحد توسعه بالینی در این رویکرد، بیمارستان شهید اکبرآبادی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده است.

این گزارش ارزشمند، چارچوبی جامع برای درک وضعیت فعلی و ترسیم مسیر آتی پژوهش‌های بالینی در کشور را ارائه می‌دهد.

این سند تحلیلی، نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی عملکرد واحدهای یادشده در سال ۱۴۰۴ را در بر می‌گیرد و بر اساس رویکردهای متنوعی چون شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو، همراه با ارائه توصیه‌های راهبردی تدوین شده است. در این گزارش، علاوه بر رتبه‌بندی کلی واحدها بر اساس مجموع امتیازات کسب شده و تیپ دانشگاهی، سه رویکرد رتبه‌بندی مکمل نیز مورد توجه قرار گرفته است:

رتبه بندی دانشگاه‌ها بر اساس تیپ و مجموع امتیاز عملکرد واحدها در محور دستاوردها

رتبه بندی دانشگاه‌ها بر اساس تیپ و میانگین امتیاز عملکرد کل واحدهای دانشگاه در محور دستاوردها

رتبه بندی واحدها بر اساس امتیاز تطبیق یافته عملکرد هر واحد در محور دستاوردها، بدون احتساب تیپ دانشگاه

انتظار می‌رود این گزارش به عنوان ابزاری کلیدی در اختیار سیاست‌گذاران، مدیران پژوهشی و واحدهای توسعه تحقیقات بالینی قرار گیرد تا با به کارگیری تمهیدات لازم، برنامه‌ریزی هدفمند، اجرای مداخلات بهینه و اقدامات مؤثر، شاهد گام‌های بلندتری در جهت ارتقای پژوهش‌های بالینی و دستیابی به اهداف عالیه در حوزه علوم پزشکی باشیم.