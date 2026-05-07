نحوه نمره دهی در آزمون دستیاری پنجاه و سوم؛ اعلام آخرین فرصت ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، فرصت ثبت نام جدید در پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از سه شنبه ۸ اردیبهشت آغاز شده است و داوطلبان تا یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و مطالعه دقیق مفاد دفترچه راهنمای آزمون، نسبت ﺑﻪ ثبت نام در مهلت مقرر اقدام کنند.

مرکز سنجش آموزش پزشکی تاکید کرده است: افرادی که هزینه آزمون را پرداخت و کد پیگیری دریافت کرده اند ولی موفق ﺑﻪ ثبت نام نشده اند، می توانند در این ﺑازه زمانی ثبت نام خود را تکمیل کنند. همچنین در این ﺑازه زمانی فقط ثبت نام جدید صورت می گیرد و ثبت نام کنندگان قبلی قادر به ویرایش نخواهند بود.

زمان برگزاری پنجاه و سومین دوره آزمون دستیاری پس از تغییر تقویم آزمون های علوم پزشکی از اردیبهشت ماه به تیرماه ۱۴۰۵ موکول شده است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی

هزینه شرکت در آزمون دستیاری پزشکی تخصصی دوره ۵۳ شامل هزینه آزمون و پیامک اطلاع رسانی ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال (یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان) است. داوطلب پس از پرداخت هزینه با دریافت کد پرداخت می تواند مراحل ثبت نام را آغاز و فرم تقاضانامه را تکمیل کند. (مبلغ پرداختی غیرقابل استرداد است.) براساس مصوبه هیئت وزیران، برای افرادی که در زمان مقرر ثبت نام نکرده اند، به عنوان هزینه ثبت نام متأخرین به صورت ۲ برابر هزینه اصلی آزمون محاسبه می شود.

مدارک لازم جهت اسکن و ارسال

الف) یک قطعه عکس ۳ × ۴ که در سال جاری گرفته شده، باید اسکن و با توجه به راهنمای ثبت نام اینترنتی در محل مربوطه ارسال شود. (ابعاد ۳۰۰ × ۴۰۰ px با فرمت jpg و حجم ۲۰-۱۰۰ kb). توجه: در صورت ارسال عکسی مغایر با تصویر پرسنلی داوطلب، ثبت نام ابطال خواهد شد و کارت ورود به جلسه آزمون صادر نخواهد شد.

ب) اسکن کارت ملی

ج) اسکن صفحه اول شناسنامه

د) اسکن گواهی مبین طی دوره پزشکی عمومی. در این قست می توان تصاویر پروانه دائم و یا موقت پزشکی عمومی/ گواهینامه پزشکی عمومی/ گواهی صادره از سوی دانشگاه محل آموزش با مضمون اتمام دوره پزشکی عمومی حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵/ معرفی نامه جهت شروع خدت مطابق قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و یا گواهی معافیت یا اتمام آن/ معرفی نامه جهت شرکت در آزمون از سوی مرکز خدمات آموزشی را اسکن و ارسال کرد.

هـ) اسکن گواهی قبولی در آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی (مختص فارغ التحصیلان شهریورماه ۱۳۹۶ و بعد از آن، آئین نامه و ضوابط اجرایی این موضوع به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده است)

و) گواهی مربوط به وضعیت طرح نیروی انسانی

ز) مدرک نشان دهنده وضعیت خدمت نظام وظیفه (ویژه آقایان). داوطلبان دارای کسری از خدمت باید مدرک پایان طرح خدمات پزشکی را نیز از اداره طرح نیروی انسانی دریافت و بارگذاری کنند.

ح) فارغ التحصیلان خارج از کشور و اتباع غیر ایرانی در صورت دریافت معرفی نامه از مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در زمان ثبت نام جهت شرکت در آزمون، می توانند بصورت اینترنتی در آزمون ثبت نام کنند. (تصویر معرفی نامه مذکور باید همراه سایر مدارک اسکن و ارسال شود.)

ط) متقاضیان استفاده از قانون تسهیل ازدواج جوانان، ملزم به ارسال اسکن صفحات اول و دوم و سوم شناسنامه داوطلب و شناسنامه همسر و تکمیل و ارسال پیوست های مربوطه که نشان دهنده تاریخ فارغ التحصیلی است، هستند.

ی) اسکن فرم تکمیل شده استفاده از سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی جهت متقاضیان استفاده از سهمیه مذکور. داوطلبان باید جهت ارائه مدارک مربوط به هر بند، به بخش سهمیه ها/ شرایط استفاده از سهمیه مناطق محروم مراجعه کنند و تمامی مدارک را به طور کامل بارگذاری کنند.

ک) اسکن و بارگذاری فرم تعهد نامه سهمیه بومی مناطق محروم (مختص داوطلبان پذیرفته شده با سهمیه بومی مناطق محروم در مقطع پزشکی عمومی).

ل) بارگذاری فرم مربوط مختص داوطلبان پذیرفته شده با سهمیه بومی مناطق محروم در مقطع پزشکی عمومی که نیمی از تعهدات خود را حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریورماه می گذارنند.

زمان برگزاری آزمون کتبی هنوز مشخص نشده است و داوطلبان باید برای آزمون در تیرماه ۱۴۰۵ آماده باشند. کارت ورود به جلسه آزمون در هفته منتهی به آزمون از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت و هر داوطلب موظف به پرینت کارت خود از روی سایت مربوطه است. حضور در جلسه آزمون بدون همراه داشتن کارت شرکت در آزمون و یک کارت شناسایی معتبر عکسدار (کارت ملی یا گواهینامه رانندگی یا شناسنامه) امکانپذیر نیست.

نحوه نمره دهی آزمون دستیاری پزشکی و پذیرش دانشجو

تعداد سؤالات آزمون ۲۰۰ سؤال تستی چهار گزینه ای است و برای هر سؤال باید تنها یک گزینه که در میان گزینه های ارائه شده بهترین پاسخ ممکن است، انتخاب شود.

به هر سؤال با پاسخ صحیح ۳ نمره مثبت و هر سؤال با پاسخ اشتباه یک نمره منفی تعلق می گیرد. به سؤالات بدون پاسخ نمره ای تعلق نمی گیرد. به هر سؤال که بیش از یک گزینه پاسخ داده شده باشد یک نمره منفی تعلق می گیرد.

براساس مصوبات هشتادمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصمی، موارد زیر در استخراج و محاسبه نمره کلا اعمال خواهد شد. کلیه مواد آزمون، در پنج گروه درسی به شرح زیر دسته بندی شده است:

تقسیم بندی دروس در پنج زیرگروه اصلی، ضرایب مرتبط با هر رشته

گروه درسی یک: جراحی عمومی، زنان

گروه درسی دو: داخلی

گروه درسی سه: کودکان، عفونی

گروه درسی چهار: ارتوپدی، گوش و حلق بینی، اورولوژی، چشم، آمار و اپیدمیولوژی و رادیولوژی

گروه درسی پنج: آسیب شناسی، پوست، فارماکولوژی، نورولوژی، روانپزشکی و اخلاق پزشکی

۱) نمره هر گروه درسی فوق، مطابق با روش های علمی ترازسازی، تراز علمی شده و به درصد محاسبه خواهد شد. ۲) با توجه به رشته های مختلف دستیاری هر یک از پنج گروه درسی دارای ضرایب خاص خواهد بود.

رسیدگی به اعتراضات سؤالات

داوطلبان مجاز هستند پس از اعلام کلید آزمون به مدت ۷۲ ساعت نسبت به ارسال اعتراض به سؤالات آزمون منحصرا از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.irاقدام لازم را به عمل آورند. رسیدگی به اعتراضات واصله پس از مدت زمان مقرر فوق الذکر به هیچ عنوان مقدور نخواهد بود.

اعلام کارنامه آزمون و نحوه ارائه رتبه

پس از رسیدگی به اعتراضات در خصوص طراحی سوالات، کارنامه اولیه داوطلبان در پایگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.irدر اختیار داوطلبان قرار می گیرد. وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی، داوطلبانی که حداقل نمره ۱۵۰ از ۶۰۰ نمره کل آزمون را کسب کرده باشند، مجاز به انتخاب رشته هستند و می توانند رشته محل های مورد علاقه خود را در فرم انتخاب رشته محل که در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی همراه کارنامه به آنها ارانه می شود، انتخاب کنند.

توجه : در صورتیکه داوطلب در موعد مقرر انتخاب رشته نکرده باشد، به هیچ وجه واجد شرایط پذیرش نخواهد بود.

نحوه پذیرش در پنجاه و سومین دستیاری پزشکی

پذیرش دستیار با رعایت مقررات پذیرش و سهمیه های اعلامی با اولویت های زیر بر اساس موضوع ۲ یکصد و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴ انجام می شود:

الف - نمره کل تراز شده آزمون پذیرش دستیار (در هر رشته بطور جداگانه(

ب - اولویت انتخاب رشته – محل

حدنصاب عبارت است از: نمره آخرین نفر جای دهی شده اولیه (برای تعیین حدنصاب) بدون در نظر گرفتن سهمیه و جنس بر مبنای ظرفیت کل رشته - محل با رعایت سایر شرایط پذیرش.

توضیح: در این روش ابتدا کلیه داوطلبین بدون در نظر گرفتن سهمیه و جنس و براساس نمره آزمون (از بالاترین نمره) و اولویت انتخاب رشته - محل تا تکمیل کل ظرفیت های موجود (بدون پذیرش مازاد بر ظرفیت) در همه رشته - محل های انتخابی قرار داده می شوند. نمره آخرین نفر جای دهی شده در هر رشته - محل، حد نصاب آن رشته محل خواهد بود.