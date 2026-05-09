بازنگری در نحوه تأسیس مؤسسات آموزش عالی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، علی باقرطاهری‌نیا، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تشریح جزئیات دویست و چهل و هشتمین جلسه این ستاد، از ارجاع پیشنهاد تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی در تهران به وزارت علوم جهت بررسی دقیق‌تر خبر داد و بر ضرورت انطباق حداکثری آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی با اصول یازده‌گانه تأکید کرد.

طاهری‌نیا در تشریح دستور کار نخست این جلسه اظهار داشت: با توجه به مصوبه سال ۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی که تأسیس هرگونه موسسه آموزش عالی در تهران را منوط به اخذ مجوز این شورا می‌داند، پیشنهاد تأسیس یک مؤسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی در پایتخت در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از ارائه جمع‌بندی دبیرخانه، شنیدن نظرات میز تخصصی و اظهارنظر نماینده وزارت علوم، اعضای ستاد به بحث و تبادل نظر پرداختند. در نهایت مقرر شد وزارت علوم در تعامل با رؤسای دانشگاه‌های عضو ستاد، درخواست پیشنهادی را مجدداً مورد بررسی دقیق‌تری قرار داده و در صورت نیاز، پس از دریافت نظرات تکمیلی اعضای شورا، موضوع را جهت طرح مجدد در جلسات آینده به دبیرخانه ارجاع دهد.

دبیر ستاد علم و فناوری در ادامه به بررسی دستور کار دوم این جلسه یعنی «آیین‌نامه ارتقای هیئت علمی» دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت (با تأکید بر بخش آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی) پرداخت.

طاهری‌نیا خاطرنشان کرد: این موضوع پیش‌تر در تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ نیز مورد بحث قرار گرفته بود، اما به دلیل ضرورت دقت نظر بیشتر و بررسی تفصیلی، در این جلسه مجدداً در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در این جلسه، اصلاحات اعمال‌شده در فاصله دو جلسه، میزان انطباق آیین‌نامه پیشنهادی با «اصول یازده‌گانه» و شواهد مؤید این انطباق توسط مسئولان مربوطه ارائه شد. اعضای ستاد بر اهمیت این آیین‌نامه به عنوان یک سیاست کلان و لزوم انطباق حداکثری آن با اصول یازده‌گانه تأکید کردند.

دبیر ستاد علم و فناوری در پایان از تصمیمات این جلسه خبر داد و گفت: با توجه به کمبود وقت، مقرر شد آیین‌نامه ارتقای هیئت علمی در اولین جلسه آینده مجدداً در دستور کار قرار گیرد. همچنین در فاصله جلسات، نظرات و پیشنهادات بین وزارت علوم، دبیرخانه و اعضای ستاد در گردش خواهد بود.

وی افزود: همچنین مقرر شد «ستاد سلامت» در خصوص فصل اختصاصی علوم پزشکی و «شورای تحول و ارتقای علوم انسانی» در خصوص فصل اختصاصی علوم انسانی، به‌صورت مستقل نظر نهایی خود را اعلام کنند.