«حامد یزدی مهر» رئیس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، ظهر شنبه طی حکمی «حامد یزدی‌مهر» را به عنوان رئیس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران منصوب کرد.

در این حکم که با اشاره به تعهد و سوابق یزدی‌مهر صادر شده، آمده است که رئیس جدید مرکز مدیریت بحران باید با استعانت از خداوند متعال و پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، در چارچوب دولت چهاردهم و با رویکرد وفاق ملی، اهداف سند چشم‌انداز و برنامه هفتم پیشرفت را مدنظر قرار دهد.

همچنین از وی خواسته شده است با رعایت منشور اخلاقی دولت، برای خدمت‌رسانی به مردم و افزایش رضایتمندی آنان تلاش مستمر داشته باشد.

یزدی مهر، پیش از این مدیرکل مدیریت بحران استان تهران بوده است، که با تشکیل مرکز مدیریت بحران استانداری تهران، به این سمت منصوب شد.