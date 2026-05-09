تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش «اربعین، معنویت و اقتدار اسلامی»

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به شرایط پیش‌آمده در تهاجم دولت تروریستی آمریکا و رژیم جنایتکار صهیونیستی و شرایط موجود کشور عزیزمان ایران اسلامی، به منظور فراهم شدن فرصت مناسب‌تر برای تکمیل و ارسال آثار علمی، مهلت ارسال مقالات به «همایش اربعین، معنویت و اقتدار اسلامی» تا پایان خردادماه تمدید شد.

طبق اطلاعیه دبیرخانه همایش اربعین، معنویت و اقتدار اسلامی فرآیند ارزیابی و داوری مقالات پس از پایان مهلت ارسال آغاز خواهد شد. همچنین به دلیل ایجاد تأخیر در هماهنگی‌های اجرایی، زمان برگزاری همایش با اندکی تأخیر خواهد بود و تاریخ نهایی متعاقباً اعلام می‌گردد. اطلاع‌رسانی‌های بعدی از طریق سامانه همایش و همچنین ایمیل نویسندگان مقالات انجام خواهد شد.