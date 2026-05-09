موهبتی: شیوه اداره نظام سلامت باید تغییر کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طاهر موهبتی، در جلسه مولدسازی دارایی‌های نظام سلامت با اشاره به تغییر شرایط کشور، اظهار داشت: با روش‌های قبلی نمی‌توان در شرایط فعلی مدیریت کرد؛ باید تغییر ریل صورت بگیرد و متناسب با واقعیت‌های امروز، شیوه اداره نظام سلامت را بازطراحی کنیم.

وی با تأکید بر اهمیت جایگاه نیروی انسانی در نظام سلامت افزود: به رغم شرایط خاص کشور، معیشت پرسنل از اولویت های وزارت بهداشت است و باید برای بهبود آن نیز برنامه‌ریزی کنیم. سیاست‌گذاری مالی و اقتصادی در حوزه سلامت باید به گونه‌ای باشد که انگیزه، پایداری و کیفیت خدمت‌رسانی کارکنان حفظ و تقویت شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت منابع گفت: مدیریت منابع باید با دقت بیشتری انجام شود و ایجاد منابع جدید از طریق مولدسازی دارایی‌ها به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

موهبتی خاطرنشان کرد: در سال جدید لازم است با توجه و تمرکز بیشتری، مقوله مولدسازی دارایی‌ها را پیش ببریم و از ظرفیت‌های موجود برای تأمین منابع پایدار استفاده کنیم.

وی، آموزش را یکی از ارکان موفقیت در این مسیر دانست و افزود: آموزش در حوزه مولدسازی حائز اهمیت است؛ چه برای مدیران و چه برای بدنه کارشناسی، تا بتوانند ظرفیت‌های قانونی و اجرایی این حوزه را به‌درستی بشناسند و استفاده کنند.

موهبتی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در وزارت بهداشت، گفت: مرکز هماهنگی امور اقتصادی، شناسنامه دارایی‌هایی که امکان مولدسازی در استان‌ها را دارند، تهیه کرده و دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت نیز پروژه‌های لازم را در استان‌ها تعریف کرده است. این اقدامات بستر لازم برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و استفاده هدفمند از دارایی‌ها را فراهم می‌کند.

معاون وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت توازن میان تأمین منابع و حمایت از مردم، تاکید کرد: درآمدزایی باید انجام شود، اما بدون فشار به مردم. هدف ما از مولدسازی، ایجاد منابع جدید برای تقویت نظام سلامت و ارتقای کیفیت خدمات است، نه افزایش هزینه‌ها برای مردم.