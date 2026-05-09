شرایط مولدسازی دارایی های وزارت بهداشت فراهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمد پیکانپور، در جلسه مولدسازی دارایی‌های نظام سلامت با اشاره به ضرورت هم‌راستایی دانشگاه‌های علوم پزشکی با سیاست‌های کلان معاونت توسعه وزارت بهداشت، اظهار داشت: میزان همکاری دانشگاه‌ها با این سیاست‌ها، یکی از معیارهای اصلی برای اولویت‌بندی زمانی پیگیری‌ها و حمایت‌های سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

وی افزود: به دانشگاه‌های علوم پزشکی تأکید شده است در صورتی که قصد دارند از منابع حاصل از مولدسازی برای آغاز پروژه عمرانی جدید استفاده کنند، پیش از آن باید پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و قبلی را تکمیل کرده باشند تا منابع به شکل هدفمند و اثربخش هزینه شود و از انباشت طرح‌های نیمه‌تمام جلوگیری شود.

رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه همچنین خاطرنشان کرد: دانشگاه‌هایی که عملکرد سریع‌تر و منظم‌تری در اجرای سیاست‌های ابلاغی معاونت توسعه وزارت بهداشت داشته باشند، از حمایت بیشتر و پیگیری جدی‌تر سازمان برنامه و بودجه برخوردار خواهند شد.

پیکان‌پور با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای این حوزه، گفت: وزارت بهداشت از معدود دستگاه‌هایی است که از ظرفیت‌های قانونی مناسب و متنوعی برای مولدسازی دارایی‌ها برخوردار است، ظرفیتی که می‌تواند فرصت‌های قابل توجهی برای تأمین منابع پایدار و ساماندهی پروژه‌های عمرانی و خدماتی ایجاد کند.

وی بر ضرورت طراحی مشوق‌های مؤثر برای تسریع فرآیند مولدسازی، تأکید و تصریح کرد: برای فعال شدن این ظرفیت‌ها، لازم است مشوق‌هایی در سطوح مدیریتی و اجرایی در نظر گرفته شود تا دانشگاه‌ها و مجموعه‌های تابعه با انگیزه و سرعت بیشتری برنامه‌های مولدسازی را پیش ببرند.