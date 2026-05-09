به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ امروز شنبه در گزارشی به نقل از «جی پی مورگان» (شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکا) اعلام کرد: موجودی جهانی نفت به پایین‌ ترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ نزدیک می‌شود.

بلومبرگ، به نقل از تحلیلگران در این خصوص اضافه کرد: موجودی سوخت جت در اروپا با نزدیک شدن به تعطیلات تابستانی به سرعت در حال کاهش است و انتظار می‌ رود در ماه ژوئن به سطوح بحرانی خود نیز برسد. بر اثر جنگ ایران (تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه تهران) ذخایر نفت جهانی در حال کاهش است؛ زیرا جریان نفت خام از خلیج فارس با بسته شدن تنگه هرمز محدود شده است. بر اساس تخمین‌ های شرکت خدمات مالی مورگان استنلی، موجودی جهانی نفت بین ۱ مارس و ۲۵ آوریل حدود ۴.۸ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.