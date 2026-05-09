  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۷

گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است

گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است

گاردین در گزارشی اعلام کرد: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است؛ وی با شکست‌هایی در برابر تهران و در برابر دموکرات‌ها مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گاردین در گزارشی اعلام کرد: شاهدیم که چه اتفاقی برای فردی می‌افتد که نیاز به تسلط بر دیگران دارد، اما نمی‌تواند این کار را انجام دهد. ایران تسلیم نمی شود. این کشور می‌تواند فشار اقتصادی ناشی از محاصره را بهتر از دونالد ترامپ در برابر فشار سیاسی ناشی از افزایش قیمت بنزین (که اکنون به طور متوسط تقریباً ۴.۵۰ دلار در هر گالن است) و به دنبال آن افزایش قیمت مواد غذایی، تحمل کند.

گاردین در این گزارش اضافه کرد: شکست قریب‌ الوقوع او (دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا) در ایران فقط یک شکست ژئوپلیتیکی جدی برای آمریکا نیست؛ بلکه یک بحران شخصی برای ترامپ محسوب می شود. افزایش قیمت‌ ها همراه با جنگی که به طور فزاینده‌ ای وی نامحبوب می‌شود، احتمال اینکه دموکرات‌ ها کنترل مجلس نمایندگان و حتی احتمالاً سنا را در انتخابات میان‌ دوره‌ای پیش رو پس بگیرند، افزایش داده است.

گزارش گاردین می افزاید: در اینجا نیز، این فقط یک شکست سیاسی برای حزب جمهوری‌خواه نیست، بلکه یک بحران شخصی برای ترامپ است. همانطور که پس از انتخابات ۲۰۲۰ دیدیم، غرور او نمی‌تواند یک شکست تحقیرآمیز را بپذیرد. نیاز او به قلدری چنان در ذهن ناامن او ریشه دوانده است که شکست‌هایی که اکنون با آن روبرو است - در برابر ایران و در برابر دموکرات‌ها - در حال حاضر انفجارهایی را به راه انداخته‌ است. او بیش از هر زمان دیگری وحشیانه پست می‌گذارد - حمله، توهین، تمسخر، تهدید.

کد مطلب 6824840

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      1 0
      پاسخ
      جنگ غیر قانونی ،غیر اخلاقی خوب نیست
    • IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      1 0
      پاسخ
      ایران کاری با امریکا نداشت
    • حسام هاشمی IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      همین الان شم با سیلی صورت کثیفش رو سرخ نگه داشته ...زمستان رفتنی است و روسیاهیش برای ذغال.....

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها