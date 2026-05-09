مقام پیشین آمریکا: ما نباید عروسک نمایشی اسرائیل باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، لئون پانه‌تا وزیر جنگ پیشین آمریکا در مصاحبه به پالیتیکو در سخنانی صراحتا هشدار داد: آمریکا نمی‌تواند صرفا عروسک نمایشی اسرائیل باشد. باید کشوری باشیم که بر اساس بهترین سطح از منافع مان در راستای دست یابی به صلح در خاورمیانه (غرب آسیا) عمل کنیم.

وزیر جنگ پیشین آمریکا در این مصاحبه اضافه کرد: سیاست آمریکا باید بر اساس آنچه به نفع تحقق صلح در خاورمیانه (غرب آسیا) است، تنظیم شود.

این در حالیست که وی پیشتر نیز در مصاحبه ای اعلام کرده بود: ایران با حضور رهبری جدید احساس قدرت بیشتری می کند. پایه های نظام حاکم بر ایران بسیار مستحکم تر از آن چیزی است که فکر می کردیم.

پیشتر نیز حلقه نزدیک به ترامپ به وی نسبت به تبعات جنگ افروزی علیه ایران هشدار داده بود.

همچنین رسانه های مختلف از جمله وال استریت ژورنال گزارش دادند که نزدیکان ترامپ به دنبال خروج از جنگ علیه ایران هستند.