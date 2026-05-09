  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۳۲

اجرای جنگلداری نوین یک ضرورت راهبردی است

اجرای جنگلداری نوین یک ضرورت راهبردی است

ساری - رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجرای طرح مدیریت پایدار جنگل یا جنگلداری نوین را مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه یک ضرورت راهبردی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی عصر شنبه در نشست استانداری مازندران حفاظت از عرصه‌های ملی، کاشت نهال، رفع تداخلات ارضی و تقویت یگان‌های حفاظتی را ضروری دانست.

افلاطونی با اشاره به جایگاه حساس مازندران در بخش جنگل و مرتع، گفت: «اجرای دقیق برنامه‌های حفاظتی و مدیریتی در این استان، تأثیر مستقیمی بر پایداری منابع طبیعی کل کشور دارد.» وی افزود که رویکرد سازمان، حرکت به سمت مدیریت علمی، پایدار و قانون‌محور است و «جنگلداری نوین» باید با مشارکت جدی دستگاه‌های استانی دنبال شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی، آبخیزداری را یک ضرورت زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی برای استان‌های شمالی خواند و تصریح کرد: توسعه این طرح‌ها می‌تواند در کاهش فرسایش خاک، کنترل روان‌آب‌ها، تغذیه سفره‌های زیرزمینی و کاهش خسارات سیلاب نقش مؤثری ایفا کند.

وی همچنین با تأکید بر حفاظت از انفال و سرمایه‌های طبیعی، خاطرنشان کرد: صیانت از این ثروت‌ها صرفاً وظیفه یک دستگاه نیست، بلکه نیازمند همراهی مجموعه حاکمیت، مسئولان استانی و مشارکت مردم است.

افلاطونی موضوعاتی نظیر برخورد قاطع با قاچاقچیان و متصرفان اراضی ملی، تجهیز پایگاه‌های اطفای حریق، ساماندهی نیروهای حفاظتی و قرقبانان و رفع مشکلات دامداران را مهم برشمرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت تقویت ساختارهای حفاظتی، تأکید کرد: حفظ اراضی ملی نیازمند پشتیبانی همه‌جانبه و تقویت زیرساخت‌های نظارتی است و سازمان در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

کد مطلب 6824866

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها