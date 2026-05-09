اجرای جنگلداری نوین یک ضرورت راهبردی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی عصر شنبه در نشست استانداری مازندران حفاظت از عرصههای ملی، کاشت نهال، رفع تداخلات ارضی و تقویت یگانهای حفاظتی را ضروری دانست.
افلاطونی با اشاره به جایگاه حساس مازندران در بخش جنگل و مرتع، گفت: «اجرای دقیق برنامههای حفاظتی و مدیریتی در این استان، تأثیر مستقیمی بر پایداری منابع طبیعی کل کشور دارد.» وی افزود که رویکرد سازمان، حرکت به سمت مدیریت علمی، پایدار و قانونمحور است و «جنگلداری نوین» باید با مشارکت جدی دستگاههای استانی دنبال شود.
رئیس سازمان منابع طبیعی، آبخیزداری را یک ضرورت زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی برای استانهای شمالی خواند و تصریح کرد: توسعه این طرحها میتواند در کاهش فرسایش خاک، کنترل روانآبها، تغذیه سفرههای زیرزمینی و کاهش خسارات سیلاب نقش مؤثری ایفا کند.
وی همچنین با تأکید بر حفاظت از انفال و سرمایههای طبیعی، خاطرنشان کرد: صیانت از این ثروتها صرفاً وظیفه یک دستگاه نیست، بلکه نیازمند همراهی مجموعه حاکمیت، مسئولان استانی و مشارکت مردم است.
افلاطونی موضوعاتی نظیر برخورد قاطع با قاچاقچیان و متصرفان اراضی ملی، تجهیز پایگاههای اطفای حریق، ساماندهی نیروهای حفاظتی و قرقبانان و رفع مشکلات دامداران را مهم برشمرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت تقویت ساختارهای حفاظتی، تأکید کرد: حفظ اراضی ملی نیازمند پشتیبانی همهجانبه و تقویت زیرساختهای نظارتی است و سازمان در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
نظر شما