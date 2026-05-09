به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسدالله هاشمی اظهار کرد: کارشناسان این اداره کل در تازه‌ترین اقدام برای پایش و ثبت تنوع زیستی ارزشمند استان قزوین موفق به شناسایی و تصویربرداری از گونه‌ای جالب توجه از عقرب‌ها در دشت اله‌آباد شدند

وی بیان کرد: این گونه که با نام علمی Scorpiones mesobuthus و نام رایج «عقرب چنگال پهن» شناخته می‌شود، به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، توجه کارشناسان را به خود جلب کرده است.

هاشمی در ادامه افزود: این عقرب حفار، قادر است حفره‌هایی به عمق ۲۰ تا ۷۰ سانتی‌متر در زمین ایجاد کند که این امر نشان‌دهنده سازگاری بالای آن با محیط و مهارتش در ایجاد سرپناهی امن است. رنگ بدن آن معمولاً از زرد تا قهوه‌ای کمرنگ متغیر بوده و انبرک‌ها و پاهای روشن‌تر، در کنار انگشتان، پدهای پالپ و برجستگی‌های چشم تیره‌رنگ، ظاهری متمایز به آن می‌بخشد.

این مسئول همچنین گفت: با وجود داشتن گیره‌ها و انبرک‌ها پهن و قوی که به نسبت عقرب‌های خانواده بوتیده، هنگام گرفتن دست، درد بیشتری ایجاد می‌کند، این جانور جزو عقرب‌های خطرناک برای انسان طبقه‌بندی نمی‌شود. این ویژگی‌ها، عقرب حفار را به یکی از اعضای قابل توجه در زنجیره غذایی و اکوسیستم دشت اله‌آباد تبدیل کرده است.

وی در پایان یادور شد: ثبت این گونه و مستندسازی اطلاعات مربوط به آن، گامی مهم در جهت شناخت بهتر و حفاظت مؤثرتر از زیست‌بوم‌های طبیعی استان قزوین تلقی می‌شود و بر اهمیت ادامه تحقیقات میدانی و توجه به جزئیات طبیعت تأکید دارد.

