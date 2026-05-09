پایان مراسم«شجره طیبه ایران» در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه‌برنامه فرهنگی «شجره طیبه ایران» که به‌عنوان پاتوقی برای گردهمایی جوانان استان گلستان در شهرستان گرگان برگزار شده بود، پس از ۱۰ شب برنامه‌ریزی مستمر فرهنگی و محتوایی به ایستگاه پایانی رسید.



این رویداد به مدت ۱۰ شب در یادمان هشت شهید خوشنام تپه نورالشهداء گرگان برگزار شد و با استقبال قابل توجه جوانان و علاقه‌مندان همراه بود. هدف از برگزاری این برنامه، تقویت هویت فرهنگی، ترویج ارزش‌های معنوی و ایجاد فضایی صمیمی برای گفتگو و هم‌اندیشی میان نسل جوان عنوان شده است.



«شجره طیبه ایران» به همت مؤسسه مردم‌نهاد جوانان آوای رضوان هیرکان و با حمایت شبکه ایران یاران جوان و معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان برگزار شد. در طول برگزاری این رویداد، برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و محتوایی هر شب با مشارکت فعال جوانان اجرا شد.



همچنین دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی از جمله بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، حوزه هنری انقلاب اسلامی استان گلستان، سپاه ناحیه گرگان و اداره کل امور مالیاتی استان در برگزاری این برنامه مشارکت داشتند.

