به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد کشاورزیان در حاشیه برگزاری «کارگاه شعر کودک و نوجوان رضوی»، با اشاره به سیاستهای سازنده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اظهار کرد: خروج جشنوارهها از مرکز استان و سپردن مسئولیتهایی چون دبیری و داوری رویدادها به نخبگان شهرستانی، دو رویکرد تحولآفرینی است که ظرفیتهای پنهان مناطق مختلف را شکوفا میکند.
وی با تأکید بر اهمیت برگزاری رویدادهای ادبی در ارتقای فضای هنری جامعه افزود: هدف ما این است که با استمرار برنامهها و کارگاههای تخصصی در حوزه ادبیات، جایگاه اثرگذارتر و شایستهتری برای فرهنگ و هنر شهرستان رقم بزنیم چرا که این آموزشهای پایهای، پیشنیاز اصلی ارتقای سطح کیفی جشنوارهها هستند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر در ادامه، حضور چهرههای ملی در این شهرستان را غنیمت شمرد و گفت: حضور استاد «غلامرضا بکتاش» که امروز به عنوان یکی از مفاخر ملی در حوزه شعر و ادبیات شناخته میشود، فرصتی بینظیر برای اهالی فرهنگ و قلم در ملایر است تا از تجربیات ارزشمند ایشان بهرهمند شوند.
کشاورزیان در بخش دیگری از سخنان خود به پتانسیلهای گسترده ملایر اشاره کرد و افزود: غنای این شهرستان تنها به بناها و آثار تاریخی آن محدود نمیشود، بلکه ملایر در حوزههای فرهنگ، هنر و ادبیات نیز مفاخر و نامآوران پرشماری را به جامعه معرفی کرده است.
وی در پایان با اشاره به سرزندگی و پویایی فضای فرهنگی این شهرستان بیان کرد: فعالیت مستمر پنج انجمن ادبی و هنری و همچنین تولید و اجرای آثار متعدد نمایشی، گواه روشنی بر نشاط فرهنگی ملایر است و ظرفیت عظیمی که باید بیش از پیش در سطح ملی معرفی و حمایت شود.
نظر شما